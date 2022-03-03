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Bilecik Belediyesi başkan vekilliğine Muharrem Tüfekçioğlu seçildi

#Bilecik#Semih Şahin#Muharrem Tüfekçioğlu
Bilecik Belediyesi başkan vekilliğine Muharrem Tüfekçioğlu seçildi

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in, belediyedeki rüşvet iddialarına ilişkin soruşturmada İçişleri Bakanlığı'nca geçici olarak görevden uzaklaştırılmasının ardından bugün yapılan seçimde CHP'li üye Muharrem Tüfekçioğlu, başkan vekili oldu.

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Bilecik Belediyesi iştiraklerinden Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk E.'nin, bina ruhsat bedeli ve iş takibi için başvuranlardan rüşvet istediğinin tespit edilmesi üzerine 19 Ocak'ta Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi. Suçüstü yakalanan Selçuk T., mahkemece tutuklandı.

Soruşturma kapsamında mülkiye müfettişlerince elde edilen bulgularla hazırlanan rapor, Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildi. Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma genişletilirken, Belediye Başkanı Semih Şahin de dahil edildi. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu, tanıkların ve ifade sahiplerinin baskı altına alınmaması, suç delillerinin yok edilmesi, karartılması ya da değiştirilmesinin önüne geçilebilmesi, yapılacak ön inceleme ve soruşturmaların selameti için Başkan Şahin'in geçici olarak görevden uzaklaştırılmasını talep etti. Bunun üzerine Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onayıyla geçici olarak görevinden uzaklaştırıldı.

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Belediye Meclis Salonu'nda yapılan seçimde CHP'li üye Muharrem Tüfekçioğlu ile AK Parti'li üye Çetin Kaya yarıştı. Gizli oy, açık sayım usulüne göre gerçekleştirilen ilk 2 turda, 3'te 2 çoğunluğa ulaşılamadı. Bunun üzerine salt çoğunluğun arandığı 3'üncü tur oylaması yapıldı. Bu oylamada da ilk 2 turda olduğu gibi Tüfekçioğlu'na 15, Kaya'ya 10 oy çıktı. Belediye başkan vekili seçilen Muharrem Tüfekçioğlu, birlik ve beraberlik içinde hizmet için çalışacağını söyledi.

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#Bilecik#Semih Şahin#Muharrem Tüfekçioğlu

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