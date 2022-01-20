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Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin açıkladı! Rüşvet alırken suçüstü yakalanan Selçuk Erdağı görevden alındı

#Bilecik#Selçuk Erdağı#Rüşvet
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin açıkladı Rüşvet alırken suçüstü yakalanan Selçuk Erdağı görevden alındı

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, bir müteahhitten istediği 200 bin dolarlık rüşveti alırken suçüstü yakalanan belediye iştiraki Kayı A.Ş. Genel Müdürü ve başkan danışmanı Selçuk Erdağı'nın görevden alındığını açıkladı. Soruşturmayı yakından takip ettiğini belirten Şahin "Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı tarafımca görevinden alınmıştır" dedi.

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Bilecik'te bir müteahhit, Bilecik Belediyesi iştiraklerinden Kayı A.Ş isimli firmanın Genel Müdürü ve Başkan Semih Şahin'in danışmanı olan Selçuk Erdağı'nın kendisinden rüşvet istediğini öne sürerek polise başvurdu. Müteahhit, Erdağı'nın kendisinden işlemlerini takip etme karşılığında 130 bin dolar senet ile 200 bin dolar nakit istediğini söyledi. Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında para alışverişinin yapılacağı Bilecik Belediyesi çevresinde güvenlik tedbiri aldı. Dün akşam saat 19.30 sıralarında belediye binasındaki odayı basan polis ekipleri, Erdağı'nı rüşvet alırken suçüstü yakaladı.

Erdağı'nın odasında önceden seri numarası alınmış 200 bin dolar ele geçirildi. Yaklaşık 3 saat süren işlemlerin ardından Erdağı, belediye binasından elleri önden kelepçeli çıkarıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen Erdağı, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili bazı belediye encümen ve meclis üyelerinin de ifadelerine başvurulduğu belirtildi.

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'İSTİKARIMIZIN ZEDELENMESİNE ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ'

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin de Selçuk Erdağı'nın görevden alındığını açıkladı. Şahin, yazılı açıklamasında "19 Ocak 2022 Çarşamba akşamı, belediyemiz iştiraki olan Kayı A.Ş.'nin yönetim kurulu başkanlığını yürüten Selçuk Erdağı, belediye binasına gelen emniyet mensuplarınca gözaltına alınarak, halen ifadesi alınmak üzere bekletildiği Bilecik Emniyet Müdürlüğü’ne götürülmüştür. Bu soruşturmayı siyasi bir hamleye dönüştürüp belediyemize ve hizmetlerine yönelik saldırıya çevirmek isteyenlerin ellerini ovuşturduğunu görüyor, duyuyoruz. Bilecik Belediyesi olarak elde edilen kazanımlarımızın, güvenin ve siyasi istikrarımızın zedelenmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Suç varsa, suçu işleyen kim olursa olsun gereğini yapacağımızdan ve hiçbir yasa dışı faaliyetin arkasında durmayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı tarafımca görevinden alınmıştır. Soruşturmayı yürüten yetkili kurumlara gereken desteği verdiğimizi, süreci yakından takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerini kullandı.

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‘SORUŞTURMA SONRASI AÇIKLAMA YAPACAĞIZ’

CHP Bilecik İl Başkanı Metin Yaşar ise rüşvet iddialarına ilişkin soruşturmanın sürdüğü ve netleşmesinin ardından parti olarak açıklama yapacaklarını söyledi. CHP Bilecik milletvekili Yaşar Tüzün de soruşturmanın sürdüğünü hatırlatarak "Bilecik Belediyesi’nde düzenlenen operasyon sonrasında açılan soruşturma devam etmektedir. Devam eden soruşturma çerçevesinde bilgi kirliliği olmaması adına gerekli açıklamalarımızı yapabilmemiz için soruşturmanın bitmesi gerekmektedir. Soruşturma bittiği zaman Bilecik halkına en doğru bilgiyi vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.

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