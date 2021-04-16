‘Bildiri’de yeni gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 emekli amiral ile ifadeye çağrılan 4 emekli amiral sorgularının ardından adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.

TANIKTI, ŞÜPHELİ OLDU

Emekli amirallerin bildirisini yayınlayan internet sitelerinden AvazTürk’ün Genel Yayın Yönetmeni Çakır, önceki gün akşam saatlerinde gözaltına alındı. Çakır’ın aynı soruşturmada daha önce tanık olarak ifadesi alınmıştı. Çakır’a sorgusunda yaptığı açıklamalarla soruşturmanın seyrini etkilediğine ilişkin sorular yönetildiği öğrenildi. Çakır, daha önce katıldığı bir TV programında, söz konusu bildiri metninin, metne imza atmayan bir emekli amiral tarafından 3 Nisan günü saat 23.10’da kendisine gönderildiğini, bu emekli amiralin duyuru metnini bir bakana da gönderdiğini iddia etmişti. Savcılığın talimatı üzerine gözaltına alınan Çakır’a bu iddiası ile ilgili sorular yöneltildiği kaydedildi.

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