'Bildiride söylenenler ifade özgürlüğüdür'

Dün yapılan, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık eden Kılıçdaroğlu’nun bildiriyle ilgili “Darbelerden en çok zarar gören parti biziz. Darbelerde genel başkanlarımız tutuklandı, mallarımıza el kondu. İktidara en yakın olduğumuz dönemlerde hep darbe tartışılmaya başladı veya darbeler yapıldı ve iktidarımız engellendi. Darbecilikte kimse Erdoğan’ın eline su dökemez. Defalarca seçmen iradesini yok saydı. Davutoğlu’na da darbeyi o yaptı” dediği öğrenildi.



MONTRÖ ÜLKEMİZ İÇİN GÜVENCEDİR



Kılıçdaroğlu’nun, bildiriyle bağlantılı olarak Montrö Sözleşmesi tartışmasına da değinerek, “Montrö Sözleşmesi ülkemiz için bir güvencedir. Bundan dolayı kaygı duyulması kadar doğal bir şey yok. Bundan da en çok kaygı duyan denizcilerdir” dediği kaydedildi. Kılıçdaroğlu’nun, bildirinin darbe çağrısı olarak değerlendirilmesinin doğru olmadığını da dile getirerek, “Bildiride söyledikleri şeyler tamamen ifade özgürlüğüdür. Bunu darbe çağrısı olarak değerlendirmek akılla bağdaşacak bir şey değil. Görünen o ki emekli amiraller, sarıklı, cübbeli muvazzaf amirallerden daha tehlikeliymiş. Ayasofya imamının söyledikleri ifade özgürlüğü oluyor ama emekli amirallerin söyledikleri ifade özgürlüğü olarak kabul edilmiyor. Bildiriyi kullanarak gündemi değiştirmeye çalışıyorlar” ifadesini kullandığı öğrenildi.

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