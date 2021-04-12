Bildiri soruşturmasında gözaltına alınan emekli amiraller serbest kaldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Veysel Kaçmaz'ın yürüttüğü soruşturma kapsamında bildiride imzası bulunan 104 emekli amirallerden Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal, geçen hafta pazartesi tutuklandı. Yaşları 70'in üzerinde bulunan Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'a ise ifade vermek üzere emniyete gelmeleri için tebligat yapıldı. Gözaltındaki 10 emekli amiral ile ifadeleri için tebligat gönderilen 4 emekli amirelin emniyetteki işlemleri dün akşam saatlerinde tamamlandı.

SAVCILIK SORGULARI 4,5 SAAT SÜRDÜ

Emniyetteki işlemlerinin ardından, dün saat 18.30'da Ankara Adliyesi'ne getirilen 14 emekli amiralin savcılık sorguları yaklaşık 4.5 saat sürdü. Savcının, amirallere emniyetteki sorgularına ek olarak, bildirideki imzaları yer alan isimlerin sıralamasında bir hiyerarşik sıralama olup olmadığını yönelttiği öğrenildi. Ayrıca amirallere TCK 316/2 maddesi gereği imzalarını çekip çekmedikleri sorulduğu, amirallerin tamamının suç işlemek amacıyla hareket etmedikleri için imzalarını çekmeyeceklerini söyledikleri belirtildi.

Sorgularının ardından savcı, emekli Tuğamiral Ergun Mengi'yi tutuklama, Alaettin Sevim, Atilla Kezek, Atilla Kıyat, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Mustafa Özbey, Ramazan Cem Gürdeniz, Turgay Erdağ, Türker Ertürk, Ali Sadi Ünsal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Engin Baykal, Nadir Hakan Eraydın'ı ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.

TUTUKLANMASI İSTENİLEN MENGİ DE SERBEST KALDI

Ergun Mengi'nin tutukluluğa sevk yazısında, söz konusu bildiriyi hazırladığı ve taslak metni ADMEK-2 isimli Whatsapp grubunda yayımladığı ve yapılması istenilen değişiklikleri bildiri metnine ekleyerek son hâlini verdiği anlaşıldı. Mengi'nin gruptan paylaştığı bildiri sonrası ayrıca emekli amiral Ali Yüksel Önel'e gönderdiği mesajda, "Komutanım çok sağ olun, esas tepkiyi takunyalı amiral, harp okulu giriş şartlarından irticaya karışılmasının çıkarılması ve subay astsubay kurslarında Atatürk İlke ve İnkılapları derslerinin çıkarılmasının üzerine olacaktır. Ama grupta uzlaşı çok zordu. Bu nedenle Montrö bahanesiyle son paragraftaki mesajları veren, hedef kitle 'Deniz Kuvvetleri olmayan bir bildiri hazırlayayım' dedi. Çok haklısınız ama burada Montrö'yü araç olarak kullandık. Esas endişemiz son 3 paragrafta anlarlarsa eğer. Çok teşekkür eder saygılarımı sunarım" ifadeleri ile bildiride işlenen Montrö ile ilgili açıklamaların bahane olduğunu söylediği öğrenildi.

Sevk yazısında, Mengi'nin soruşturma konusu bildiriyi hazırladığı, üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunduğu belirtildi. Ankara Nöbetçi 8'nci Sulh Ceza mahkemesi ilk aşamada 13 emekli amirali ardından da sorgusu tamamlanan Ergun Mengi’yi, 'yurtdışına ve bulundukları il dışına çıkış yasağı' koyarak serbest bıraktı.

4 NİSAN'DA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Nisan'da, bazı emekli amirallerin yayımladığı "Montrö Bildirisi"ne ilişkin soruşturma başlattığını duyurmuştu.



Soruşturma kapsamında, 5 Nisan'da Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alınmış, Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'a ise emniyete gelmeleri için tebligat yapılmıştı.



Şüphelilerden 10'unun gözaltı süresi 8 Nisan'da 4 gün uzatılmış, ifade vermeleri için tebligat yapılan 4 emekli amiral ise dün Ankara Emniyet Müdürlüğüne gelmişti.

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