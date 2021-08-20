Bildik bahane: Kıskandım

Fatma Esin’in Dizdariye Mahallesi’ndeki evinin kapısı, dün sabah saatlerinde çaldı. Kapıyı açtığında, karşısında, zaman zaman kendisini rahatsız eden 2014 yılında boşandığı Metin Esin vardı. Bir süre ayak üstü devam eden konuşmanın ardından aralarında tartışma çıktı. Metin Esin, eski eşinin boğazını sıkarak öldürdü. Daha sonra sokağa çıkarak “Onu öldürdüm” diye bağırdı. Polisi arayarak da “Eski karımı öldürdüm” diyerek kendini ihbar etti. Olay yerine gelen polis, Esin’i gözaltına aldı. Fatma İnan’ın cesedi de Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

‘BAŞKASIYLA GÖRDÜM’

Metin Esin, Emniyet’te verdiği ifadesinde, “Fatma İnan’ı bir erkekle görünce kıskandım ve evine giderek konuşmak istedim. Aramızda tartışma çıktı, çok sinirlendim, bir anda gözüm döndü. Boğarak öldürdüm” dediği iddia edildi. Metin Esin, Emniyet’teki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Metin Esin, Fatma İnan’dan 7 yıl önce boşanmıştı. Ancak başka biriyle gördüğü eski eşinin canına kastetme bahanesi olarak ‘kıskançlığı’ ortaya koydu.

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