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Bilardo salonunu savaş alanına çevirdiler! İstekayla müşterileri dövdüler

#Esenyurt#Bilardo Salonu#Haraç

Esenyurt'ta bilardo salonunun sahibinden haraç alamadıkları için müşterilere istekalarla saldıran 2 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliler, çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Olay, 28 Aralık Salı günü saat 19.00 sıralarında Pınar Mahallesi'nde bulunan sitenin içindeki bir bilardo salonunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, T.A. ve H.T., yaklaşık bir aydır haraç almaya çalıştıkları bilardo salonu sahibi olan yabancı uyruklu M.M.A.S.F.'den para istedi.

İş yeri sahibinin para vermemesi üzerine T.A. ve H.T., istekalarla müşterilere saldırdı. Bilardo salonunun bir anda karıştığı kavgada 2 isteka kafalarda kırıldı. Kavga anları ise oyun salonunun güvenlik kameralarına yansıdı.

Bilardo salonunu savaş alanına çevirdiler İstekayla müşterileri dövdüler

POLİS EKİPLERİ AYNI SİTEDE YAKALADI

Yaşanan kavganın ardından polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda polisler, bilardo salonunun bulunduğu sitede yaşayan T.A. ve H.T.'yi yakaladı.

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Bilardo salonunu savaş alanına çevirdiler İstekayla müşterileri dövdüler

İfadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülen 2 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

2 saldırgan çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

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