Bilal İsminin Anlamı Nedir? Bilal Ne Demek?

Bilal kelimesinin Türkçe üzerinden anlamına bakıldığı zaman, ‘Su gibi ıslatan, ıslaklık ya da ıslatış’ anlamları üzerinden değerlendirilmektedir. Arapça kökenli bir ad olarak Türkiye'de yer alan Bilal ismi, erkek çocukları için yaygın kullanılmaktadır.

Bilal İsminin Anlamı

Bilal isminin sözlük anlamı üzerinden ele alarak farklı şekillerde tabir etmek mümkün.

- Su gibi Islatan,

- Islaklık,

- Islatış,

Bu gibi farklı anlamları üzerinden Bilal ismini ele alabilir ve minik yavrunuz adına kullanabilirsiniz. Bu isim aynı zamanda İslami açıdan da tarihi olan bir isim şeklinde öne çıkmaktadır. İslam'ın ilk müezzini olarak bilinen Bilal B. Raba bu konuda tarihsel açıdan ilk bilinen isimler arasında gelmektedir. Yani Bilal isminin duyulduğu tarihi olarak değerlendirilmektedir.

Habeş asıllı olmak suretiyle İslam'ı köle olarak kabul eden ilk kişi Bilal B. Raba olarak tarihsel açıdan büyük öneme sahiptir. Bu güzel ve anlamlı tarihi ile beraber Bilal ismini erkek çocuğunuz için değerlendirebilirsiniz. Özellikle tek başına kullanılan bu isim aynı zamanda farklı adlar ile beraber güzel bir kombin yaratabilmektedir. Eğer yeni doğmuş olan erkek çocuğunuz için bir isim arayışı içerisindeyseniz Bilal adını seçenekler arasında alabilirsiniz.