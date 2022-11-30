Bilal Hassan’ın kardeşi de cezaevinde

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Saldırıya karıştığı tespit edilen 25 kişi tutuklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bombayı temin ettiği iddia edilen firari Bilal Hassan El-Hac Nwas’ın kardeşi Ahmad El-Hac Nwas yakalandı. Gözaltına alınan Ahmad El-Hac Nwas emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na götürüldü. Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Ahmad El-Hac Nwas, “Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma” ve “Kasten öldürme” suçlarından tutuklandı.

FOTOĞRAFI KARDEŞİNİN TELEFONUNDAN ÇIKTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter’da katıldığı bir sohbet odasında, terör saldırısının firari şüphelisi Bilal Hassan’ın kardeşinin yakalandığını açıklamıştı. Nwas’ın 2 yıldır Türkiye’de olduğu, Beyoğlu’nda bir konfeksiyon atölyesinde çalıştığı tespit edilmişti. Firari şüpheli Bilal Hassan El-Hac Nwas’ın terör örgütü YPG sembolü önünde çekilmiş fotoğrafı da kardeşi Nwas’ın telefonundan elde edilmişti.