Bilal Erdoğan’dan Cadde54’e ziyaret

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İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan bir dizi programa katılmak üzere Sakarya’ya geldi. Programları sonrasında Erdoğan, Cadde54 Yaşam Merkezi’ni de ziyaret etti. Ziyaret esnasında Erdoğan’a; Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve YU Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Mekki Özkan eşlik etti.

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Erdoğan ve beraberindeki heyete projenin detaylarını anlattı. Cadde54 Yaşam Merkezi ziyareti esnasında, Başkan Alemdar Serdivan’da hayata geçirilen ve devam eden çalışmalar hakkında da bilgilendirdi.