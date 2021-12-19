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Bilal Erdoğan: Türkiye'de bu şekilde verilen başka bir akademik ödül yok

#Bilal Erdoğan#İlim Yayma Ödülleri#Akademisyen

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, CNN Türk'te İlim Yayma Ödülleri töreni öncesi açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Türkiye'de bu şekilde verilen başka bir akademik ödül yok. Bunun için 2 yıl çalışma yaptık" dedi.

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İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan,  İlim Yayma Ödülleri töreni öncesi yaptığı açıklamada, "İlim yayma ödüllerinin diğer akademik yayma ödüllerinden farkı başvuru ve aday göstermeyle verilmesi. 97 rektörün katıldığı bir istişare yaptık. Ödüllerin duyurulmasını, aday gösterilmesini burada teşvik ettik. 8 aşamalı algoritmayla bu adayların gözden geçirilmesi, birbirinden habersiz hakemler tarafından çalışması. Kadın temsili yüzde 20'lerden yüzde 39'lara çıktı. Biz burada hak edenin kazanmasını istiyoruz. Türkiye'de bu şekilde verilen başka bir akademik ödül yok" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNE KATKIDA BULUNMAK İSTİYORUZ"

Ödül için 2 yıl çalışma yapıldığını belirten Erdoğan, "İlk ödülden sonra yanlışlarımızı görüp düzenlemeler yaptık. Yine 2 yıllık bir dönem çalışmayı sürdüreceğiz. İlim yayma ödülleri 10. yıl sonunda uluslararası bir boyut kazanacak. İlim yayma 70 yıllık bir gelenek. Üniversite boyutuyla da ilim yayma misyonuna hizmet ediyoruz. Türkiye'nin geleceğine ve iddialarına katkıda bulunmak istiyoruz. Normal şartlarda bir akademisyenden beklenen yurt dışında eğitim almasıdır. Akademik araştırma noktasında Türkiye önemli bir yol aldı. Bunların ödüllendirilmesi, gençler tarafından görülmesi, Türkiye'deki akademik altyapıya katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu ödülü biz anlata anlata itibar inşa edemeyiz elbette, bu itibarı ödül vere vere, ödül kazananlar kamuoyunda tanındıkça ve ödülü kazananlar bir araya gelip ödülün geleceğini Türkiye'nin bilimdeki geleceğini konuşmaya başladıkça, sanıyorum ki İlim Yayma Ödülleri hakettiği yere gelecektir." dedi.

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#Bilal Erdoğan#İlim Yayma Ödülleri#Akademisyen

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