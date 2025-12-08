Bilal Erdoğan: Türk müziği usulleriyle bestelenmiş çocuk şarkılarını arttırmak istiyoruz

Haberin Devamı

Palet Türk Müziği İlkokulu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen II. Türk Müziği Çocuk Şarkıları Beste Yarışması’nın jüri değerlendirmesi, Palet Türk Müziği İlkokulunda gerçekleştirildi. Türk müziği çocuk şarkıları repertuvarını zenginleştirmek, alana nitelikli eserler kazandırmak ve yeni bestecileri teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışmanın jüri kurulunda YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ubeydullah Sezikli, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Amir Ateş Müzik Ortaokulu Müdiresi İlksen Kodal ve Palet Türk Müziği İlkokulu Kurucu Temsilcisi Yüce Gümüş yer aldı. Toplam 68 bestekar tarafından gönderilen 145 eser jüri tarafından değerlendirildi. Yetkililer, yarışmanın Türk müziği çocuk şarkıları alanında nitelikli eser üretimini teşvik etmesi bakımından önemli bir boşluğu doldurduğunu belirtti.



"TÜRK MÜZİĞİNE DEHALARI KAZANDIRMAK İSTİYORUZ"

Programda konuşan YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, "Bu akşam burada düzenlediğimiz Türk Müziği Çocuk Şarkıları Beste Yarışması'nın ikincisini yapıyoruz. Bu sefer biraz daha hızlı bir şekilde daha kısa bir başvuru dönemiyle gerçekleştirdik. Geçen düzenlediğimizde TRT ile birlikte yapmıştık, bu sefer Kültür Bakanlığımızla birlikte yaptık. Türk Müziği İlkokulu olarak hem Türk müziğine dehaları kazandırmak istiyoruz hem de tabii ki bu okulumuzun yapısı itibarıyla okuldan öte bir kültür merkezi burası. Dolayısıyla işte kayıt stüdyosuyla, enstrüman yapım atölyesiyle, konser salonuyla beraber Türk müziğine hizmet eden, müzesiyle beraber Türk müziğine hizmet eden bir yer burası" dedi.



"ENSTRÜMANLARIN ÇOCUKLARIN ELLERİNE DAHA HIZLI ULAŞMASINA SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUZ"

"Çocuk şarkılarının da, Türk müziği usulleriyle bestelenmiş çocuk şarkılarının da sayısının artmasına hizmet etmek istiyoruz" diyen Erdoğan, "Yakın zamanda ilan ettiğimiz 'Türk Müziği Çocuk Enstrümanları Yapım Yarışması' oldu. Dolayısıyla aslında Türk müziğinin erken yaşlardan itibaren çocuklarımız nezdinde tınılarına daha büyük aşinalık kazanılmasına, enstrümanların çocukların ellerine daha hızlı ulaşmasına sağlamayı hedefliyoruz. Tabii ki her sene okulumuza kabul ettiğimiz 24 müthiş müzik kabiliyeti olan çocuğumuzu da geleceğin müzik entelektüelleri, müzik erbabı, müzik üstatları olarak yetiştirmeye çalışıyoruz. Çünkü okulumuz ne kadar tanınırsa o kadar yetenekli çocukların buraya gelme ihtimali artıyor. Bu II. Türk Müziği Çocuk Şarkıları Beste Yarışması'nın da sonunda çok güzel eserleri yine kamuoyuyla buluşturmuş olacağız. Okulumuz ne kadar tanınırsa, o kadar yetenekli çocukların buraya gelme ihtimali artıyor. Bu II. Türk Müziği Çocuk Şarkıları Beste Yarışması'nın da sonucunda çok güzel eserleri yine kamuoyuyla buluşturmuş olacağız. Bütün katılanlara, emeği geçenlere, kazananlara hem tebrik ediyor hem başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

