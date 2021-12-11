Bilal Erdoğan: TÜGVA gençlerin kendi istedikleri etkinlikleri yapacakları mekanlar oluşturuyor

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TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan, bir dizi ziyaret ve program için Düzce’ye geldi. Erdoğan, Düzce’nin Gümüşova ilçesinde TÜGVA ilçe binasının açılışına katıldı.



Programda konuşma yapan Erdoğan, gençlerin kendi istedikleri etkinlikleri TÜGVA çatısı altında yaptıklarını belirterek, “TÜGVA gençlerin kendi istedikleri etkinlikleri yapacakları mekanlar oluşturuyor, projeler hazırlıyor ve bu projeleri destekliyor. Spor, kültür sanat, edebiyat, kitap okuma grupları, kamplar, yaz okulları gibi etkinlikler yapıyor. TÜGVA’nın bütün bunların yanında bir duruşu var. Yani bu ülkenin değerlerini koruması, geleneklerinden kopulmaması, kimlik erozyonunun durdurulup ihyası. Yani bu topraklarda millet olarak tarihimizle birlikte geleceğimizi çok daha aydınlık bir geleceğimizi gençlerimiz, çocuklarımız için inşa etmek. Bunun için de bu donanıma haiz gençlerimizi yetiştireceğiz. Hem deney atölyeleri var, hem teknoloji ile haşır neşir olacaklar. Üniversitelerde teknofestlerde dereceler alacaklar. Bir araya gelerek ülkenin durumunu değerlendirecekler, kendi geleceklerini konuşacaklar ve bu ülkeyi nasıl daha güçlü kılarız, bu ülkeye nasıl daha çok hizmet ederizin istişaresini yapacaklar. Vatanperverlik nedir, milletçilik nedir, inancımız koruyarak nasıl aydınlık bir gelecek kurarız, bu ülkenin geçmişte olduğu gibi bu milletin ileri gitmesini nasıl sağlarız. Türkiye Gençlik Vakfı; bunlarla iştirak eder. Bütün Türkiye’de 520’nin üzerinde temsilcilikler, gençlik merkezleri, kitap kahveler gibi alanlarda gençlerimizin kendi ilgi alanlarında faaliyetler yapmalarını temin ediyor. Onun için yeni nesli gençlik vakfı diyoruz. Gümüşova’da da açtığımız bu ilçe binamızda gençler içeride kitap okuyacak, masa tenisi oynayacak, bilgisayar oyunları ile oynayacak farklı projeler geliştirip Gümüşova gençleri için bir arada olacaklar. İlçe binamız hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.



Gümüşova ilçe binasının açılışında Düzce İl Müftüsü Rüstem Can tarafından dua ile yapılırken, kurdeleyi TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfı Genel Başkanı Enes Eminoğlu, AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Ayşe Keşir, Düzce Valisi Cevdet Atay ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü kesti. Program daha sonra basına kapalı devam etti.