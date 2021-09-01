Bilal Erdoğan, Şanlıurfa’da Yaz Okulu Kapanış programı törenine katıldı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, kurucusu olduğu vakıf tarafından 11 Nisan Spor salonunda düzenlenen Yaz Okulu kapanış programına katıldı. Burada düzenlenen törene, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili, TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, AK Parti milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, Zemzem Gülender Açanal, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve ilçe belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu protokol üyeleri ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu tören, yaz okullarına giden çocukların, mehter gösterileriyle başladı. Renkli görüntülerin yaşandığı salonu dolduran öğrenciler, sık sık Erdoğan’a tezahüratta bulundu. Törende kürsüye çıkan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili, yaptığı konuşmada, manevi değerlerine bağlı nesillerin yetişmesinin gelecek adına umut verici olduğunu söyledi.

TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu da Şanlıurfa'da yaklaşık 5 bin kişi yaz okullarına katıldığını ifade etti. Gençlerden TÜGVA'nın etkinliklerine katılmaya devam etmelerini isteyen Eminoğlu, bu yıl Türkiye genelinde yaklaşık 50 bin öğrenciye yaz okullarında eğitim verdiklerini söyledi.



BİLAL ERDOĞAN, ŞİİR OKUDU

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan ise kentte çocuklarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Öğrencilere yaz okullarının nasıl geçtiğini soran Erdoğan, tebrik ettiği çocuklardan TÜGVA'nın etkinliklerine katılmaya devam etmelerini istedi. Erdoğan, çocukların yoğun tezahüratları eşliğinde Abdurrahim Karakoç'un kaleme aldığı 'Kardan Aydınlık' şiirini okudu. Tören, katılımcıların Bilal Erdoğan'a çeşitli hediyeler vermesiyle sona erdi.







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