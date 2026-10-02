Bilal Erdoğan: Planlamalarınızı sadece kendiniz için yapmayın

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Dünya Etnospor Konfederasyonu Genel Başkanı ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ile MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir, Düzce ve Akçakoca’da bir dizi ziyaret ve program gerçekleştirdi. Gün boyunca okul, gençlik buluşmaları, sivil toplum kuruluşları ve cami programlarına katılan heyetin ilk durağı Akçakoca Nezahat Özdemir İmam Hatip Ortaokulu oldu. Öğretmenler odası ve sınıflar ziyaret edilirken, öğrencilerle okul bahçesinde bir araya gelinerek ok atışı etkinliği gerçekleştirildi. Daha sonra Orhan Özdemir Fen Lisesi’ne geçen heyet, 500 kişilik konferans salonunda lise çağındaki gençlerle bir araya gelerek sohbet etti. Bilal Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, dünyadaki gelişmiş toplumların en belirgin özelliklerinden birinin güçlü sivil toplum yapısı olduğunu belirterek, sivil toplumun kamuoyu oluşturma, siyasete ve ülkeyi yönetenlere yön verme gücüne sahip olduğuna işaret etti. Gelişmiş ülkelerde sivil toplum kuruluşlarının kanun yapma süreçlerine ve mevzuata öncülük edebildiğini vurgulayan Erdoğan, Türkiye’de de sivil toplumun güçlendirilmesinin çağdaş ve gelişmiş bir toplum olmanın temel gerekliliklerinden biri olduğunu ifade etti.

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‘SADECE KENDİNİZ İÇİN PLANLAMA YAPMAYIN’

Konuşmasında gençlere ve kariyer arayışındaki bireylere seslenen Erdoğan, kurumsal yapıların önemine değinerek şu tavsiyelerde bulundu:

"Şunu özellikle sizlere vurgulamak istiyorum. Ülkemize ve dünyaya istikrarlı bir şekilde hizmet edecek yapıları oluşturmaktan bahsettikten sonra, sadece planlamalarınızı kendiniz için asla yapmayın.”

Kariyer hedefi belirleyen gençlerin vizyonlarını geniş tutması gerektiğini belirten Erdoğan, mühendis, doktor, avukat veya öğretmen olunduğunda dahi hayatın merkezine sadece bireysel yaşamın ve iaşenin konulmaması gerektiğini dile getirdi. Erdoğan, çağrısını şu sözlerle tamamladı:

"Çevrenizdeki insanlar için, ihtiyaç sahibi insanlar için, mağdur insanlar için şehrinizde, ülkemizde, İslam aleminde, bütün dünyada acaba onlara ne yapabilirim bu kariyer arayışında? Mühendis olduğun zaman, doktor olduğun zaman, avukat olduğun zaman, öğretmen olduğun zaman acaba kendi planlamalarım, benim hayatımı ilgilendiren, benimle ilgili, benim iaşemle, yaşayışımla ilgili planlamalarım dışında, başka insanların dertlerine derman olacak ne yapabilirim ve nerelerde olabilirim.”

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Daha sonra Düzce merkeze geçen heyet, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle düzenlenen buluşmada bir araya geldi. Sivil toplum kuruluşlarının sorunlarını dinleyen Erdoğan, daha sonra Düzce’den ayrıldı.