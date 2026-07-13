Bilal Erdoğan: Notmatix öğretmenin işini kolaylaştıracak, bireysel takibi güçlendirecek

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İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmeddin Bilal Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi’nde Yapay Zeka Destekli Ölçme ve Değerlendirme Platformu Lansmanı’na katıldı. Lansmana Erdoğan’ın yanı sıra İstanbul Valisi Yardımcısı Mehmet Sülün, İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan, Notmatix Kurucu Ortağı Serdar Kasırga, Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün üniversite yöneticileri, akademisyenler ve davetliler katıldı.

İbn Haldun Üniversitesi, Türkiye’de geliştirilen yapay zeka destekli ölçme ve değerlendirme platformu Notmatix’in ilk kurumsal üniversite uygulamasını hayata geçirdi. Türkiye’de geliştirilen platformun, akademisyenlerin ölçme ve değerlendirme süreçlerini hızlandırması, öğrencilerin gelişimlerinin daha kapsamlı analiz edilmesine katkı sağlaması ve eğitim süreçlerinde verimliliği artırması hedefleniyor. Konuşmaların ardından Notmatix uygulamasının tanıtımı yapıldı. Program hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından son buldu.

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"DÜNYADA Kİ EN BÜYÜK KIRILMA YAPAY ZEKA ÜZERİNDEN OLACAK"

İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmeddin Bilal Erdoğan, "Biz de 2015 yılında kurulmuş, sosyal bilimler alanında uluslararası bir araştırma üniversitesi olma yolunda genç bir kurum olarak, hala sosyal bilimlerin ilgili kalabileceğini, hala sosyal bilimlerin gerekli olduğunu dünyaya kanıtlama peşindeyiz. Bunun on yılda olmayacağının da farkındayız. Şu anda dünyada ki en büyük kırılma yapay zeka üzerinden olacak ve olmakta. Bu kırılmayı yakalayanlar arayı hızlı kapatabilecek. Bu Türkiye için de geçerli, şirketler için de geçerli, yükseköğretim kurumları için de, bütün eğitim kurumları için de geçerli. 15 yıldır eğitimin içinde olan birisi olarak ben de hem, anaokulundan doktoraya varıncaya kadar eğitimin her alanında ne kadar hızlı değişimlerin olduğunu görüyorum. Bu değişimleri yakalama konusunda bir mücadele veriyoruz. Bu değişimlerin kendilerini de çalışmak icap ediyor" dedi.

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"ÖĞRETMENİN NE KADAR MERKEZİ ROL SAHİBİ OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ"

Erdoğan, "Bu kadar teknolojik gelişmeye teslim olurken acaba biraz gelişirken de niye geliştirdiğini konuşabiliyor muyuz insanlık olarak? Belki buna da kafa yormak lazım. Eğitimdeki gelişmelerde insanın doğrudan ne olacağını ilgilendirdiği için bence çok kritik. Hala öğretmenin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz, öğretmenin ne kadar merkezi rol sahibi olduğunu görüyoruz. İnşallah biz Notmatix Projesi'nin başlı başına eğitimde, özellikle öğretmen işini kolaylaştıracak, özellikle bireysel takibi güçlendirecek bir enstrüman olacağını umuyoruz elbette. Üniversitemizde yakın zamanda okul öncesi ve sınıf öğretmenliği programlarımızı da açacağımız için biz buraların önemli olduğunu düşünüyoruz. İnşallah bu çalışmamız bizim yapay zekanın genel getireceğine yönelik çalışmalarımıza da katkı sağlayacaktır. Bütün paydaşlarımızdan inşallah bundan sonra yapacağımız çalışmalara da örnek olması dileğiyle" dedi.

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İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan, "Mütevelli Başkan Vekilimizin desteği ile biz, İbn Haldun Üniversitesi olarak 5 yıldır sürekli olarak bu alana yatırım yapıyoruz. Sadece somut bir şeyi söyleyeyim ben size; Şu anda hukuk fakülteleri arasında en fazla yapay zeka ve hukuk alanında üreten, bizim hukuk fakültemiz; diğerleriyle de ilgili. Bunu biz bu tarihsel bilinçle yapıyoruz. Biz, ülkemizi geleceğe hazırlamak anlamında, Mütevelli Heyeti'nin koymuş olduğu vizyona ve misyona uygun olarak yapıyoruz. Çünkü İbn Haldun Üniversitesi, sosyal bilimler alanında geleceği kucaklayan, ülkesini ve insanlarını, gençlerini gelecekle buluşturan üniversite olarak tasarlandı. Rektör olarak ben üzerime düşeni yapıyorum" dedi.

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