Bilal Erdoğan 'Lisansüstü Öğrenci Buluşması'nda konuştu

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İlim Yayma Vakfı’nın 50. Kuruluş yıldönümünü nedeniyle İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Halkalı kampüsünde gerçekleştirilen 'Lisansüstü Öğrenci Buluşması'na Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Prof. Dr. İbrahim Kalın, Vakfın Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, Üniversite Rektörü Ahmet Cevat Acar ve çok sayıda yüksek lisans ve doktora öğrencisi katıldı.

"TÜRKİYE’DE DE OLSANIZ YURTDIŞINDA DA OLSANIZ İLMİN YAYILMASINA HİZMET EDECEKSİNİZ"



Programda konuşan İlim Yayma Vakfı Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, "Memleket dahilinde ve haricinde ilmin yayılması amacıyla sizleri destekliyoruz. Burada birçok ülkeden akademisyen adaylarımız var. Türkiye’de de olsanız yurtdışında da olsanız ilmin yayılmasına hizmet edeceksiniz. Bizim ilimden anladığımız, tabii ki bilginin kaynağı noktasında tek yönlü olmadığını da bileceksiniz. Zülcenaheyn olacaksınız. Her zaman uluslararası düzeyde akademik ürün hedefini gütmeye devam edin" diye konuştu.