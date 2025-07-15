Bilal Erdoğan: Güçlü liderle güçlü duruş sergilendi

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İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan ve AK Parti Bursa Milletvekili ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank 15 Temmuz gecesi yaşananları CNN Türk'te anlattı.

"HERKES TANKIN ÖNÜNE ÇIKARIZ DİYE AHKAM KESİYOR AMA BAZILARI TANKLARIN ÖNÜNDEN GEÇİP GİTTİ"

"Türkiye'de deprem artık olmaz demek ne kadar yersizse darbe olmaz demek de o kadar yersiz" vurgusu yapan Bilal Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Bunların olduğu halde ne yapacağımız konusunda hazırlıklı olacağız ki topluma zarar vermemesi konusunda toplum dirençli olsun. Bu toprakları düşman işgalinden 100 sene önce kurtardık. Buraya işgale yeltenen ülkeler şuan komşularımız ve müttefiklerimiz. bu topraklarda birilerinin gözü olduğunu unutmamak lazım. 15 Temmuz sadece içimizdeki bir grup hainin girişimi değildi. Aynı zamanda uzantıları dışarda olan bazı alçakların girişimiydi. Bu millet bu duruşla bize kazandırdı. Alçaklar bir daha gözlerini dikerse bu topraklara iki kere düşünmek zorunda kalacaklar. Bu toprakları vatan yapan değerleri gelecek nesillere anlatmamız lazım. Cumhurbaşkanımızın 'Tankların önüne çıkarız' lafının boş laf olmadığı gece oldu. Herkes tankın önüne çıkarız diye ahkam kesiyor ama bazıları tankların önünden geçip gitti. Cumhurbaşkanımız gerçekten tankların önüne çıkma iradesinin olduğu bir lider. Güçlü liderle güçlü duruş sergilendi. Bütün şehitlerimizden Allah razı olsun. Tanıdığımız insanlar ve daha sonra tanıma şerefine nail olduğumuz yiğitlerden Allah razı olsun. Bizim diri güçlü ve uyanık olmamız lazım.



Şuanda Kuzey'de savaş güneyde soykırım var. Sancılı bir gidişat var dünyada. Bu çalkantılar içerisinde Türkiye'nin dirayetli şekilde ilerlemesi önem arz ediyor. Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde karşılık bulan bu dirayete sahip olmamız lazım.

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MUSTAFA VARANK AĞABEYİNİ ANLATTI

15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde şehit olan ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank'ı anlatan Mustafa Varank ise şöyle konuştu:

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"Şehitlerimizi büyük bir minnetle anıyoruz. O gece büyük bir kahramanlık gösterdiler. Onlar sayesinden buradayız ve bu konuşmayı yapıyoruz. Bu hadisenin ne kadar önemli olduğunu o geceyi çocuklarımıza anlatıyoruz. Gazilerimiz var. Allah onlardan da razı olsun. O gece ülkesini düşmana bırakmamak için her kesimden vatandaşımız sokaklara çıktı. Ağabeyim de onlardan bir tanesiydi. Onla o gece konuşamamış olmaktan dolayı büyük üzüntü içerisindeyiz. O gece arkadaş gurubuna bir mesaj atıyor 'Biz korkarsak herkes korkar. Ben sokağa çıkıyorum' diye. Önce Vatan Caddesi'nde çatışmalar yaşanıyor. Oradaki darbeciler püskürtüldükten sonra Saraçhane'ye geliyor ve burada darbecilerin kurşunuyla şehit oluyor. ağlık Bakanlığından bir arkadaşımız abinizle ilgili bir gelişme var diye bildirdi. Ben ağabeyimi aradım ve biri açtı. Açan kişi 'Bu telefonun sahibi çok cesur bir kardeşimizdi. Burada çatışıyorduk vuruldu ve arabaya bindirip götürdüler' dedi. Daha sonra şehadet haberini aldık. Ailemiz açısından üzücü ve büyük bir gurur. Rabbim şehitlerimizin şefaatine bizleri layık eylesin. Biz de her sene onları dualarla anıyoruz. Tüm Türkiye bu hadisenin ne kadar önemli olduğunun farkında. Türkiye'nin dar ağacağından kurtulduğundan farkındalar. Darbeyi durduran Türk milleti oldu. O akşam da çok önemli hadiseler yaşandı. Belki onları ilerde anlatırız ama Bilal Bey de bizi hiçbir cemiyette yalnız bırakmıyor."

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