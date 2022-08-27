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Bilal Erdoğan GastroRizeGünleri’ne katıldı

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#Bilal Erdoğan#Gastrorizegünleri#Rize
Bilal Erdoğan GastroRizeGünleri’ne katıldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2022 15:47

Rize'de devam eden GastroRize Günleri’ne katılan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Geliştirme Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, stantları gezerek yöresel yiyecekleri tattı. Bilal Erdoğan, “Bütün Türkiye’de kavurmamız, kuru fasulyemiz meşhur. Dolayısıyla bunların burada daha çok insana ulaştırılmaya çalışılması çok güzel” dedi.

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Gastronomi dünyasından ünlü isimlerini Rize’de buluşturan 2'nci GastroRize günleri devam ediyor. Yerel lezzetlerin ve gastronomi programlarının yanı sıra kentin biyoçeşitliliği, çay ve tarımı, yerel pazarları, tarihi Rize evleri ve yerel dokusu muhafaza edilen Rize mimarisi, geleneksel lokantaları, çiftçileri, balıkçıları, tarihi özellikleri ve hasat zamanı tanıtımı faaliyetlerinin yer aldığı GastroRize Günleri'nde davetliler, Çay Çarşısı yanında açılan stantları gezdi. RTEÜ Geliştirme Vakfı Mütevelli Heyeti toplantısına katılmak için kentte bulunan Bilal Erdoğan da stantları ziyaret etti.

Bilal Erdoğan GastroRizeGünleri’ne katıldı

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Yöresel yiyecek stantlarında ikram edilen pepeçura, mısır ekmeği, bal, karalahana sarması, kavurma gibi yiyeceklerin tatlarına bakan Erdoğan, vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

Bilal Erdoğan GastroRizeGünleri’ne katıldı



Rize mutfağının her zaman çok güzel olduğunu belirten Bilal Erdoğan, “Her zaman söylerim, çok zengin çeşit var. Demeye gerek yok ama özellikle kavurmamız, kuru fasulyemiz, karalahanamız, hamsi ile yaptığımız şeyler, mısır ekmeğimiz. İlk defa likapa ile yapılmış pepeçura tatlısı çok güzel. Kendimize has lezzetlerimiz var. Bütün Türkiye’de kavurmamız kuru fasulyemiz meşhur. Dolayısıyla bunların burada daha çok insana ulaştırılmaya çalışılması çok güzel. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

GastroRize Günleri yarın yapılacak etkinliklerle sona erecek.

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#Bilal Erdoğan#Gastrorizegünleri#Rize

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