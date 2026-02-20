Bilal Erdoğan: Eğitimin her alanında ileriye yürüyen bir Türkiye var

Haberin Devamı

Darülaceze Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen Prof. Dr. Fuat Sezgin İslâm Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı 16.Olağan Mütevelli Heyeti Toplantısı Bilal Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Programa Bilal Erdoğan'ın yanı sıra ,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, eski AB Bakanı ve Başmüzakereci Büyükelçi Dr. Egemen Bağış, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı Mecit Çetinkaya, eski İçişleri bakanı Muammer Güler, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Bilal Macit, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Aldaviç, İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Kurucusu Ethem Sancak ve İslam Bilim Tarihi Araştırmaları mütevelli heyeti üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Heyet toplantısında oy birliğiyle Divan kurulu üyeleri seçildi. Divan kurulu üyeleri heyet toplantısını yönetti. Genel kurul toplantısında vakıf ile ilgili yapılacak çalışmalar aktarıldı, sunum yapıldı. Daha sonra oy birliğiyle yapılan seçimde önceki dönemin başkanı Mecit Çetinkaya yeni dönemin başkanlığına seçildi. Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, vakfın faaliyet raporu, mali tabloları ve yeni dönem bütçesi müzakere edilirken, kurul seçimleri ve idari konular da ele alındı. Ezanın okunmasının ardından iftar programı gerçekleştirildi. Konuşmaların ardından Bilal Erdoğan, katkılarından dolayı Ahmet Eren'e ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başkanı Ünal Üstel'e İslam'da Bilim ve Teknik kitabını hediye etti.

‘ALMANYA'DAKİ ENSTİTÜYLE DE AKADEMİK İLİŞKİMİZ OLMASINA ÜMİT VEREN DUYUMLAR ALDIK’

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "Fuat Sezgin Vakfı olarak her geçen yıl hedeflerimize daha yaklaşarak ilerledik. Bu sene heyecan verici gelişmelerle Almanya'daki süreçlerle ilgili biraz bizi umutlandıran haberler aldık. Ümit ediyoruz ki Almanya'daki enstitüyle de akademik ilişkimiz olmasına dair biraz ümit veren duyumlar aldık. Onu da başarırsak bir ayağı Frankfurt'ta bir ayağı İstanbul'da olan Fuat Sezgin'in adını olması gerektiği gibi bu iki merkezden yaşatabilen bir misyonu kazanmış oluruz. Çünkü inanıyorum ki onlar da bizimle daha güçlü olacaklarının farkındalar. Biz olmadığımız zaman bir yere varamayacaklarının farkındalar" dedi.

'FUAT SEZGİN'İN MİRASINI YAŞATACAK BİLİM İNSANLARINI YETİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ'

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "Ramazan'ın ilk iftarını Bangladeş'teki Arakanlı mültecilerin olduğu kamplarda yapalım diye bir düşüncemiz oldu. Amerika'dan oradaki mültecilerin eğitimiyle ilgili çalışan bir gönüllü bana ulaştı ve orada eğitimle ilgili ciddi bir geri gidiş söz konusu olduğunu söylendi. Uluslararası yardım kuruluşlarının bütçelerinde özellikle Amerika'nın geri çekilmesinden sonra ciddi düşüşler söz konusu. Savunma bütçelerini artırmaya çalışırken buralardan ilk feragatleri yapıyorlar. O ikinci bir darbe olarak kendini gösteriyor. Eğitim bunlardan sonra geliyor ve bu bütçe sıkıntıları maalesef zaten 82 yılından beri kendi ülkelerinde vatandaşlık verilmeyen bu insanların eğitime asla dönememeleri demek. Dolayısıyla oradaki çocukların eğitimlerinin yaygın olarak gerçekleştirilebilmesiyle ilgili bir dikkat çekmeye, bir farkındalık oluşturmaya çalışacağız. Biz de hiç olmazsa şu dönemeçte eğitimleriyle ilgili biraz daha bir şeyler yapılabilir mi diye çalışacağız. Burası da bir eğitim vakfı. Biz de Fuat Sezgin'in mirasını akademik camiada yaşatacak, daha ileri noktalara taşıyacak, onun temel mesajını kitlelere ulaştıracak çok iyi bilim insanlarını yetiştirmeye çalışıyoruz, yetiştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

‘FUAT SEZGİN'İN ESERLERİNİN DAHA İYİ TANINMASINI SAĞLAMANIZI İSTİYORUZ’

Bilal Erdoğan, "Bu aslında Fuat Sezgin rahmetlinin görmek istediği yerlere yaklaştığımızı gösteriyor. Biz geldiğimiz noktada hep ileri gittiğimizi gördük. Hocamızın hayatını vakfettiği bu işin, hocamızın bıraktığı yerde kalıp geriye gitmesi değil; bunun bilakis daha ileri gitmesini sağlayabildiğimizi gördük. Onun için siz değerli genç kardeşlerimden hedeflerini yüksek koymalarını rica edeceğim. Biz hepinizin birer doktora sahibi, araştırmacı olmasını, sadece Türkiye'nin değil dünyanın bilim tarihi bölümlerine dağılmanızı ve bilim tarihi literatüründe ve ekosisteminde Fuat Sezgin'in eserlerinin daha iyi tanınmasını sağlamanızı istiyoruz. Ondan sonra bunun meyvelerinin çok daha farklı olacağına da inanıyoruz" dedi.

‘TÜRKİYE'NİN SON 23 YILDA EĞİTİMDE SAĞLADIĞI ÇIKIŞ DÜNYADA EŞSİZ’

Bilal Erdoğan, "Bugün Türkiye'de TEKNOFEST yarışmalarına 1 buçuk milyondan fazla çocuk genç katılıyorsa yarışıyorsa, bu bir özgüvenin yeniden geri gelmesinin aslında sonucu. Fuat Sezgin'in görmek istediği tam anlamıyla bu. İslam medeniyeti yeniden zirveyi bulabilir, erişebilir. Sadece o devinimin, onun nasıl işlediğini tarihte nasıl gerçekleştiğini anlayalım. Şimdi yeniden aynısını tekrar ettirmek için neler yapmamız gerekiyor buna bakalım. Bugün bunun ipuçlarını görmeye başladık. Gerçekten Türkiye'nin son 23 yılda eğitimde sağladığı çıkış dünyada eşsiz. Şimdi geldiğimiz noktada 23 yıldır istikrarlı bir şekilde yükselen bir grafiğimiz var ve birçok göstergede ilk 5, 7 ve 10'uncu sıralardayız. Birçok Avrupa ülkesini geçmiş durumdayız. Özellikle fen ve matematik çıktılarında birçok Avrupa ülkesini geçmiş bir Türkiye var" ifadelerini kullandı.

'BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NİN DE MEVCUT REKTÖR DÖNEMİNDE YÜKSELDİĞİNİ GÖRÜYORUZ'

Bilal Erdoğan, "Üniversitelerimizin dünya sıralamalarındaki yerlerini de görüyoruz. İlk bin sıralamalarına giren Türkiye'den üniversite sayısı bu sene rekor kırdı. Cumhurbaşkanımız Boğaziçi Üniversitesi'nde biliyorsunuz yurtların açılışı için bulunduğunda yine siyasileştiriyorlar, işi başka yerlere çekmeye çalışıyorlar. Boğaziçi Üniversitesi'ne sanki böyle bir kötülük yapılıyormuş gibi bir şey yapmaya çalışıyorlar. Bunu diyenler hiçbir akademik çıktısı olmadan üniversiteye hoca alan zihniyet bunu söylüyor. Boğaziçi Üniversitesi'nin de istikrarlı bir şekilde mevcut rektör döneminde yükseldiğini görüyoruz. Bir yandan da Boğaziçi Üniversitesi'nin hem akademik düzeyi hem fiziki imkanları artıyor. Bu zihniyeti gösteriyor. Türkiye'de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eğitimin her alanında ileriye yürüyen bir Türkiye var ve TEKNOFEST neslinin altyapısını da bu eğitimdeki yatırımlar oluşturuyor" şeklinde konuştu.

'YAPMAMIZ GEREKEN SELÇUK BAYRAKTAR ÖRNEKLERİNİ BAŞKA SAHALARDA ARTIRMAK'

Bilal Erdoğan, "Eğitiminizi dünyanın en iyi yerinden alsanız da ülkenize nasıl hizmet edebilirsiniz, nasıl ülkenizi akademik bir alanda, bilimsel bir alanda, teknolojik bir alanda dünyanın zirvesine taşıyabilirsiniz? Dolayısıyla bizim yapmamız gereken Selçuk Bayraktar örneklerini başka sahalarda artırmak, sayılarını çoğaltmak. Bu yola girildi, artık bundan geri dönüş yok. 'Türkiye Yüzyılı' dediğimiz zaman o da bu 21'inci yüzyılın hedefi ilk yüzyılını geride bırakmış Türkiye'nin ikinci yüzyılda dünyaya damgasını vuran bir Türkiye olması. Bunun da ipuçlarını, bunun da ilk sinyallerini gerçekten görüyoruz. Bizim gençlerden beklentimiz çok çalışmak ama hedefleri yükselterek çok çalışmak. Böyle mütevazı hedefler istemiyoruz. Global, küresel hedefler istiyoruz. Onların içindeki vatanseverlik canlı olduğu sürece dünyanın neresinde olursa olsun Türkiye'ye hizmet edeceğine inanıyoruz. Doğduğu, yetiştiği, onu yetiştiren toprakları vatan yapan değerlere küskün, onlarla kavgalı insanlardan bu millet çok çekti. Yeni yüzyılın entelektüel sınıfının bu toprakları vatan yapan değerlerle barışık, bu millete tutkuyla aşık insanlar olsun diye de dua ediyoruz. Onlar sizler olacaksınız" dedi.

'BUGÜNÜN TÜRKİYE'Sİ BİRÇOK PARAMETREDE SON 3 ASRIN EN GÜÇLÜ SEVİYESİNE ULAŞMIŞTIR'

Programda konuşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, "İslam inancının gerekli olan özgüvenle başaramayacağı hiçbir şey olmadığına inanıyorum. Geçmişte yaptığımızı biliyorduk, bugün ve gelecekte de yapabileceğimizin inancı tamdır. Bugünler yaşadıklarımızın onun bu tezlerini birçok anlamda ispat eden günlerden biridir. Detayların büyük fotoğraflarını görmemize engel olmasına izin vermemeliyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin son yıllarda ortaya koyduğu güçlü vizyonun altını özellikle çizmek istiyorum. Bugünün Türkiye'si dış politikada, savunma sanayi ve birçok parametrede yalnızca Cumhuriyet döneminin değil, son 3 asrın en güçlü seviyesine ulaşmıştır. Devletimizin uluslararası arenadaki etkinliği, caydırıcılığı ve itibarı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tarihi bir zirveye taşınmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan halk bugün ayaktaysa, güçlü Türkiye'nin sayesindedir" dedi.