Bilal Erdoğan: Eğitimde doğrudan kazancın yanında dolaylı kazançlar da vardır

İlim Yayma Ödülleri sahibi akademisyenler tarafından 1-3 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen '2. İstişare Kampı' sona erdi. Kampın ardından Türkiye’nin geleceğinin bilimsel bir vizyon ve ortak eylem planı etrafında ele alındığı 'Bölgesel İstikrar İçin Bilim Diplomasisi' başlıklı bildirgenin detayları düzenlenen basın açıklamasıyla duyuruldu. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan’ın ev sahipliğinde Silivri’de bir otelde düzenlenen toplantıya, İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün, İlim Yayma Ödülleri Ödül Komisyonu Başkanı Prof. Dr. İdris Sarısoy ile 2019, 2021, 2023 ve 2025 yıllarında İlim Yayma Ödülleri’nde ödül alan akademisyenler katıldı. Paylaşımın ardından 'Bölgesel İstikrar için Bilim Diplomasisi' bildirgesini Prof. Dr. Özcan Erel, Prof. Dr. Barış Bayram, Prof. Dr. Şener Aktürk, Prof. Dr. İdris Sarısoy, Prof. Dr. Fikrettin Şahin, Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran, Prof. Dr. İlyas Kemaloğlu, Prof. Dr. Zekai Şen, Prof. Dr. Mustafa Soylak, Doç. Dr. Hümeyra Özturan, Prof. Dr. İbrahim Akduman, Prof. Dr. İlhami Gülçin ve Prof. Dr. Zekeriya Kurşun imzaladı.

'İLİM YAYMA ÖDÜLLERİ’Nİ 12 ÖDÜLÜMÜZLE BERABER BUGÜNLERE GETİRDİK'

Basın açıklaması yapan Bilal Erdoğan, "İlim Yayma Ödülleri olarak Türkiye’deki akademik çalışmaların düzeyinin yükseltilmesi için, dünyada içinde bulunduğumuz yarışmada insanlık menfaatine Türkiye’nin daha güçlü bir oyuncu olması amacıyla hem özendirme hem de ödüllendirme ve teşvik etme görevimiz olduğunu düşünerek İlim Yayma Ödülleri’ni yaklaşık 10 yıldır, dört ödülden başlayarak 12 ödülümüzle birlikte bugünlere getirdik. İlk baştan itibaren ödül sahibi hocalarımızın çalışmalarının ve kariyerlerinin kamuoyu tarafından daha iyi bilinmesi için çeşitli çalışmalar yaptık. Bir yandan da ödül sahibi hocalarımızın her yıl bir araya gelip ortak bir kanaat geliştirdikleri bir alanda bir bildiriyi kamuoyuyla paylaşmalarını, daha sonra da bu bildiriyi karar vericilere gidip teslim etmeyi bir yöntem olarak benimsedik. Bunların etkili ve hayırlı olduğunu görüyoruz, görmeye de devam edeceğiz. Biz de bu bildiriyi yine ilgili karar vericilere gidip aktaracağız, onlarla oturup istişare edeceğiz, görüşlerimizi ve neler yapılabileceğini paylaşacağız" dedi.

'HOCALARIMIZIN BAHSETTİĞİ ÜLKELERİN EN PARLAK ÖĞRENCİLERİ TÜRKİYE’YE GELİYOR'

Bilal Erdoğan, "Türkiye’de şu anda 350 binden fazla uluslararası misafir öğrenci var. Sanki bunların hepsi Türkiye’ye devletimizin burslarıyla geliyor gibi yanlış bir bilgi var. Türkiye, YTB aracılığıyla bunların sadece 15 binini burslandırıyor. 350 binin üzerindeki öğrencilerin geri kalanı kendi imkânlarıyla geliyor. Bu işin ekonomisini konuşacak olursak, biraz yüzeysel düşünürsek; bir öğrencinin en az 10 turist kadar ekonomik katkı sağladığını kabul etmek gerekir; çünkü bütün yılını Türkiye’de geçiriyor. Türkiye, yakın zamana kadar 30-40 bin öğrenciler seviyesindeydi. Son 5-6 yılda hızlı bir gelişme yaşandı. Hocalarımızın bahsettiği ülkelerin en parlak öğrencileri Türkiye’ye geliyor. Bugüne kadar Amerika’nın veya Batı’nın akademide nasıl beyin göçünün merkezi hâline geldiğini konuşuyorduk; şimdi Türkiye bu yola girdi. Dolayısıyla eğer birileri Türkiye’deki uluslararası öğrencilerle ilgili algıları bozmaya, onlara karşı bir kamuoyu oluşturmaya çalışıyorsa ya milletimize ihanet ediyordur ya da başka birilerinin maşası olarak hareket ediyordur. Türkiye’de uluslararası öğrenci sayısının 1 milyona hızlı bir şekilde çıkması hepimizin meselesi olmalı. Hem ekonomik olarak hem Türkiye’nin merkez ülke rolünü güçlendirmesi hem de bilimsel ekosistemi geliştirmesi açısından bu önemlidir. Eğer bu konular kurcalanıyorsa, abuk sabuk haberler yapılıyorsa, bunun arkasında bir art niyet vardır. Bunu bilmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'BİR BİLİM İNSANININ KATKISI HESAPLANAMAZ'

Bilal Erdoğan, "Türkiye’deki uluslararası öğrenci ve akademisyen varlığının ne kadar önemli olduğunu tekrar vurgulamak gerekir. Amerika’da uluslararası öğrencilerden elde edilen ekonomik kazanç 40 milyar doların üzerinde. Eğitimde doğrudan kazancın yanı sıra dolaylı kazançlar da vardır. Örneğin bir bilim insanını ülkeye kazandırdığınızda onun ekonomik katkısını tam olarak hesaplayamazsınız. Bu katkı sektörlere ve ihracata yansır. Maalesef son yıllarda bazı kesimlerin yabancılara karşı olumsuz tavırları bu alanı da etkilemiştir. Türkiye mezunu Afrikalı öğrencilerin ülkelerinde önemli görevlere gelmesi, Türkiye’nin Afrika’daki etkinliğini artırmaktadır. Bu durumun farkında olan ve istemeyen çevreler de vardır. Bu nedenle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi önemlidir. Türkiye’nin sağlık ve eğitim alanlarında da turizm kadar gelir elde etme potansiyeli vardır" diye konuştu.

8 MADDEDEN OLUŞAN BİLİM DİPLOMASİSİ BİLDİRİSİ AÇIKLANDI

Toplantıda 'Bölgesel İstikrar için Bilim Diplomasisi' Prof. Dr. Zekeriya Kurşun tarafından açıklandı. 8 maddeden oluşan bildiri şu şekilde;

1-İlmi Çalışmalar Daimi Komisyonu Kurulmalıdır

2-Bölge Ülkelerinde Bilim Ataşelikleri Oluşturulmalıdır

3-Araştırma Kurumları Arasında Kurumsal İş Birlikleri Artırılmalıdır

4-Üniversiteler Arası İş Birlikleri Güçlendirilmelidir

5-Ortak Veri Havuzları Oluşturulmalıdır

6-Öğrenci değişim programları daha etkin hale getirilmelidir

7-Bölgesel krizler için bilimsel çalışma grupları kurulmalıdır

8-Ortak savunma ve güvenlik teknolojileri araştırma ağları kurulmalıdır