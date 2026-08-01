Bilal Erdoğan: Dünyanın sosyal bilimler mükemmeliyet merkezlerinden bir tanesi olmak istiyoruz

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

İbn Haldun Üniversitesi tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen TercihFest, 1-2-3 Ağustos 2026 tarihlerinde İbn Haldun Üniversitesi Başakşehir Külliyesi’nde gerçekleştirilecek. Üniversite adaylarının tercih döneminde doğru karar verebilmeleri amacıyla tasarlanan TercihFest; örnek derslerden atölyelere, konferanslardan zirve oturumlarına, tercih danışmanlığından sosyal ve kültürel etkinliklere kadar zengin bir içerikle gerçekleştirilecek. Program kapsamında aday öğrenciler; akademisyenler, sektör temsilcileri, kariyer danışmanları, mezunlar ve üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek hem bölümleri yakından tanıma hem de gelecek planlarına dair doğrudan bilgi alma imkânı bulacak. Katılımcılar, İbn Haldun Üniversitesi yurtlarında konaklayarak üç gün boyunca kampüs yaşamını yakından deneyimleyecek.

Haberin Devamı

Festival nedeniyle İbn Haldun Üniversitesi Başakşehir Kampüsü'nde düzenlenen gala yemeğine İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmeddin Bilal Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan, farklı illerden gelen öğrenciler ve davetliler katıldı.

"FİKİR İNSANLARINA İHTİYACIMIZ VAR"

Programda konuşan Bilal Erdoğan, "İbn Haldun Üniversitesi genç bir üniversitesi ülkemizin. 2015 yılında bir yola çıktık. 2017 yılında ilk öğrencilerimizi aldık ve mezunlar veriyoruz. Bu kısa sürede bu güzel kampüste, yerleşkede gerçekten çok ciddi mesafe aldığımızı söyleyebilirim. Bu çok ciddi mesafeyi çok iddialı hedefler çerçevesinde değerlendirmenizi istiyorum. Biz gerçekten dünyanın sosyal bilimler mükemmeliyet merkezlerinden, araştırma merkezlerinden bir tanesi olmak istiyoruz. Az önce rektör hocamın da bahsettiği dünyanın bu çalkantılı, öngörülemezliklerin en yüksek olduğu bu çatışmalı döneminde, gerçekten insanlığa yeni açılımlar vaat edebilecek, toplumun yaşadığı bunalımlara, sorunlara çözümler getirebilecek lider düşünürlere, fikir insanlarına ihtiyacımız var” diye konuştu.

Erdoğan, şu anda dünyanın, hani eskilerin tabiriyle 'Çivisi çıktı' derler, bir dönemini yaşıyoruz. İşte herhalde ne 1'nci Dünya Savaşı çıkmadan bir gün önce, ne 2'nci Dünya Savaşı çıkmadan bir gün önce dünya bu kadar bunalım, bu kadar çalkantı içerisinde gerçekten değildi. Bu ne demektir? Yarın bir dünya savaşı çıkacak olsa kimsenin şaşırması dahi gerekmeyecek. Böyle bir zamanda insanlığın, işte kapitalizmin ve endüstri devriminin getirdiği sosyal yapılanmalar ile şekillendiğini ama gitgide bu son dönemde gittikçe konuştuğumuz; Selçuk Bayraktar'ın da bahsettiği bu tekno-feodalizmle artık işte kralların, uluslararası kuruluşların değil, teknolojiye hükmedenlerin insanlığı yönlendirdiği, yönettiği, şekillendirdiği, manipüle ettiği bir döneme giriyoruz, girmiş bulunuyoruz. Peki bu tekno-feodalist dönemde bu teknolojiyi yapan insanların insanlıkla ilgili beklentileri nedir diye sorguladığımız zaman, hepsinin kendine göre dünyanın geleceğiyle ilgili fantezileri olduğunu görüyoruz. Ama bunların insanlığın işte daha huzur içerisinde yaşaması, daha adalet içerisinde yaşaması, birbirine daha merhametli davranan insanlardan oluşan bir dünyanın hedeflenmesiyle ilişkili olmadığını maalesef yaşayarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

'21'NCİ YÜZYILA YÖN VERECEK FİKİR ÖNDERLERİ OLMANIZI İSTİYORUZ'

Erdoğan, "Onun için değerli arkadaşlar, 21'nci yüzyıl dünyasına, bizi bekleyen dünyaya bir umut vaat edecek fikir insanlarına, mefkure sahibi insanlara ihtiyacımız var. Ve bunu ararken, bunu kovalarken fikri bağımsızlık diyoruz. Fikri bağımsızlıktan kastımız sizlerin içine kapanması değil, sizlerin hem kendi geleneğimizden hem de Batı'nın, Doğu'nun, dünyanın bütün kültür tarihinden geçmiş topluluklarının vaat ettiği birikimlerden nasibini almasını istiyoruz. Yani bugün egemen olan Batı'nın literatürlerini bilip kendi geçmişten getirdiğimiz müktesebata hakim olup bunların hepsinin bilincinde, neyin daha iyi olduğuna daha hakim bir şekilde 21'nci yüzyıla yön verecek fikir önderleri olmanızı istiyoruz” dedi.

Haberin Devamı

Erdoğan, "Puanım yüksekse sayısalcı olmalıyım, sayısalcı olursam mühendis olmalıyım, doktor olmalıyım diye yönlendirildiği bir devirde; biz en iyilerin mühendis, doktor olmasından ziyade, işte sosyal bilimci olmasını başarmak için Tercih Fest'i yapıyoruz. İnanın Tercih Fest, İbn Haldun Üniversitesi en yüksek puanlı öğrencileri alsın diye yapılmıyor. Biz en doğru öğrencileri bulmak istiyoruz. Ama buraya gelen siz çok parlak öğrencilerin sosyal bilimler kariyerlerini tercih etmesini sağlamaya çalışırken, sosyal bilimler kariyerlerini de sadece basit birer meslek aracı olarak görmenizi değil, dünyanın meselelerini çözmek için iddialı hedeflere yelken açtığınız birer araç olarak görmenizi istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

'DAHA DA İYİ NOKTALARA GELECEĞİZ'

Erdoğan,“ Üniversitemizin öğrenci ücretleriyle değil, eğitim dışı yatırımlarıyla ayakta durmasını hedefleyen bir vakıf anlayışıyla yola çıktık. Çok iyi noktalara geldik, daha da iyi noktalara geleceğiz. Yani bu üniversite nasıl bugün işte 400 yıllık Harvard Üniversitesi 55 milyar doları aşan varlığının geliriyle üniversitesini destekliyor, besliyor, öğrencilerden aldığı ücretle yıllık giderlerinin yüzde 6'sını, 7'sini sadece karşılıyor. Biz de Harvard Üniversitesi gibiyiz, diyebiliriz bugünlerde. Dolayısıyla burası Türkiye'nin gerçek vakıf üniversitesi. Burası Türkiye'nin en iddialı gerçekten sosyal bilimler mükemmeliyet merkezi. Ve dünyanın da bu alanda göreceksiniz çok kısa zamanda tanınan, bilinen, parmakla gösterilen bir üniversitesi olarak ortaya çıkacağız. Şimdiden bunun sinyallerini alabiliyoruz” diye konuştu.

Haberin Devamı

Programda konuşan İbn-i Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan ise, "En genelden baktığınızda şunun farkındasınız. Dünya gerçekten kaotik bir dünyadan geçiyor, yani gelecek belirsiz. Ve bu belirsizliğin iki tane temel sebebi var. Bir tanesi sizin çok daha aşina olduğunuz, dijitalleşme ve yapay zeka. Bunu zaten görüyorsunuz ve burada yaşa bağlı olarak farklılaşmalar var. Dolayısıyla da bu çatışmaları doğuruyor. İkincisi de küresel hegemonun gelecek 30 yıl içerisinde değiştiği bir dünyada yaşıyoruz, dolayısıyla da biz bunları savaş olarak görüyoruz” dedi. Konuşmaların ardından program, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.