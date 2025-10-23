Bilal Erdoğan: Çocuklarımız Türk müziğimizin zenginliğinden haberdar olmalı

Haberin Devamı

Üsküdar'da Türk Müziği Müzesi'nin resmi açılış töreni gerçekleştirildi. Palet Türk Müziği İlkokulu’nda gerçekleştirilen törene YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı ve öğrenciler katıldı. Türk müziği tarihinden enstrüman bilgisine, ses kayıt tarihinden bestecilere, bestelere, formlara ve usullere kadar Türk müziğinin hemen hemen her alanına temas eden tematik müzenin açılışının ardından 'Türk Müziği Çocuk Enstrümanları Yapım Yarışması Ödül Töreni' düzenlendi. Kazanan enstrümanlar Palet Türk Müziği İlkokulu öğrencileri tarafından sahnede sergilendi. Yarışmanın amacı, Türk müziğine ait geleneksel enstrümanların 7-14 yaş arası çocuklara özel ölçülerle yapılmasını teşvik etmek ve bu alanda yetenekli enstrüman yapımcılarını desteklemek olarak açıklanırken, enstrümanlar, akademisyenler ve sanatçılardan oluşan uzman jüri tarafından ses kalitesi, yaş grubuna uygunluk, malzeme, işçilik, estetik görünüm ve geleneksel yapım teknikleri gibi kriterlerle değerlendirildi.

Haberin Devamı

'MÜZEMİZ ARTIK KÜLTÜR BAKANLIĞI ONAYLI'

Programın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bilal Erdoğan, "Bu akşam iki vesileyle Palet Türk Müziği İlkokulumuzda misafirlerimizi ağırladık. Burada bir Türk Müziği Müzemiz vardı zaten. Ancak müzemiz, Kültür Bakanlığı’ndan müzecilik onay belgesini, yani lisansını aldı. O vesileyle bir açılış tertip ettik" şeklinde konuştu.

'ÇOCUKLARIMIZ MÜZİĞİMİZİN KÖKLERİNİ TANISIN İSTİYORUZ'

Bilal Erdoğan, "Bu müzemizin, özellikle ortaokul nesli çocuklarımızın ziyaret etmesiyle Türk müziğimizin derinliğinden, tarihi köklerinden, zenginliğinden biraz daha haberdar olmalarını amaçlıyoruz. Milli Eğitim Müdürümüzle de çalışıyoruz. Özellikle yakın Üsküdar bölgesindeki öğrencilerin müzemizi ücretsiz olarak gezmelerini ve kendimize ait olan bu tarihi mirastan haberdar olmalarını istiyoruz. Çünkü gerçekten çocuklarımız kanun, ud, ney, tambur, rebab, kabak kemane, klasik kemençe deyince bunları bilemeyebiliyor, sesini tanıyamayabiliyor veya bu enstrümanlarla ne tür eserler dinleyebileceğini, ne tür müzikler icra edilebileceğini bilemeyebiliyor. Dolayısıyla biz, Çamlıca’daki okulumuzda çocuklarımızın kendi müzemizden haberdar olması için bu müzeyi sanatseverlerin hizmetine sunmuş olduk" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

'ÇOCUK ÇALGILARI ALANINDA FARKINDALIK OLUŞTURMAK İSTEDİK'

Bilal Erdoğan, "Öte yandan bir ‘Çocuk Çalgıları Yapım Yarışması’ düzenlemiştik. Tabii çocuk çalgıları, özellikle kendi Türk müziği çalgılarımızla ilgili çok fazla derinleşmiş, ustalaşmış bir alan değil. Genelde çocuklarımız zaten çok erken yaşta Türk müziği enstrümanlarıyla tanışmadıkları için böyle bir ihtiyaç da bugüne kadar belki ortaya çıkmamıştı. Ama biz, okulumuzda ilkokul öğrencilerimizin 7-8 yaşından itibaren enstrüman çalmaya başlamasını hedeflediğimiz ve sistemi o şekilde kurguladığımız için, çocukların boyuna göre çalgıların yapılması bir gereklilik halini almıştı. Bununla ilgili tertip ettiğimiz yapım yarışmasının da ödüllerini bu akşam yapımcılarına tevdi ettik. Aynı zamanda, ödülleri alan enstrümanları öğrencilerimiz sahnede icra ettiler. Katılımcılar da çok keyif aldılar, çocuklarımızın ne kadar başarılı icracılar olarak yetiştiklerini gördükleri için. Biz, Türk müziğinin, kendi enstrümanlarımızın, kendi tınılarımızın, kendi müzik estetiğimizin daha geniş kitleler tarafından bilinmesi ve tanınması için Palet Türk Müziği İlkokulu olarak çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.