Bilal Erdoğan açıkladı: Gelecek yıl İznik'te yapılacak

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Dünyanın enteresan bir döneminde yaşıyoruz. Bu küresel salgından dolayı aylarca havalimanlarında in cin top oynadı, insanların seyahatleri aksadı, uzaktan eğitimler yapılmaya başlandı. Dünya ekonomisi 1929 krizinden bu yana yaşadığı en büyük şok yaşadı. Diğer krizlere de benzemeyen bir kriz çünkü çok farklı nedeni.

Öncelikle bu hastalık nedeniyle kaybettiğimiz uzaktan yakından tanıdıklarımız var, hala hasta olan tanıdıklarımız var Allah hepsine şifa versin. Ülkemiz, bütün sağlık çalışanlarımız çok büyük imtihan verdi. Onlar olmasaydı başaramazdık. Bütün emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum.

Türkiye iyi bir imtihan verdi. Kendi vatandaşlarınızın dışında bir de 100'ün üzerinde ülkeye yardım etmek büyük bir başarıdır.

ETNOSPOR KÜLTÜR FESTİVALİ

2015'te kurulan bir kuruluş. Göçebe Oyunları'nın ilki Kırgızistan'da düzenlendi. Dünya Göçebe Oyunları gelecek yıl İznik'te yapılacak. İznik'in tanıtımı için çok güzel olacak. İznik tanınmış olacak. İznik muhtemelen en güzel bayramlıklarını giyip hazırlanacak.

Bir yandan İtalya tecrübesini de edinince oradaki yaşam ülkeme daha da bağlanmama neden oldu. Bu ülkeye değer veren bir ailede yetiştiğim için de olabilir. 14 yıl yurt dışında geçirdim. Mesela ben ABD'ye ilk gittiğim zamanlarda Türk Öğrenci Derneği yönetimine girdim. Kendi dilimize özen gösteririm. İlim ve bilim insanlığın ortak malıdır. Yurt dışında kendi kültürümüzle ilgili çalıştım.

Birçok kültür batı medeniyetine asimile oldu. Bir kültür üstüncü yaklaşımla yaklaştığı zaman o zaman toplumlarda tansiyon yükseliyor. Daha gergin bir ilişki olmuş oluyor. Karşılıklı saygı temelinde ilişki kuramamış oluyorsunuz. Düşünün ki AB yıllarca Türkiye'ye üstten baktı. Ne yazık ki birçok aydın da bunu savundu.

Batı medeniyeti İslam'dan aldıklarını geliştirdi, geriden gelerek öne geçti.

Bugünün yüksek teknolojisi neyse biz de onu alacağız ve ileri gideceğiz. Aşı niye Türkiye'de çıkmasın? Yolun başındayız. Bu konuda girişim ortamının güçlü kalması çok önemli.

Milletçe buna inanacağız. Çin ve Japonya öyle yaptı. Ne üretirim, ne satarım onlara kafa yoruyorlar.

'Kendini daha iyi tanıtman lazım, insanlar seni yanlış tanıyorlar' dediklerinde o işe ben girişemedim. Gençler yetişsin kültürünü sevsin. Dünyanın bütün kültürleri kendi kültürlerine değer versin. Çok zamanımı çok fazla insanı maalesef gönül sermayesini akıtmadığı tabiri caizse işler bunlar. Ben de bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Cumhurbaşkanı'nın oğlu olmak, böyle bir ailenin oğlu olmak gibi bir zorlukları var.

Atık üretmeyen bir hayat tarzına geçilmeli. Şimdi hijyen kaygıları ön plana çıktı tabii ama normalde çevre için ambalajlı değil de açık ürünler almalı.