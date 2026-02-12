Bilal Erdoğan: 500 bin öğrencimizin manevi dünyasına ışık tuttuk

Haberin Devamı

Kağıthane'de bulunan Cumhurbaşkanı Osmanlı Arşivi Külliyesi'nde Hayrat Vakfı ve Millî Eğitim Bakanlığı işbirliği ile Genç Hayrat’ın düzenlediği Türkiye genelindeki Fen ve Anadolu Liselerini bir araya getiren 'Kültürel Mirasın İzinde Osmanlı Türkçesi Yarışması Finali' programı İlim Yayma Cemiyeti Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Programa İstanbul Valisi Davut Gül, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Kağıthane Kaymakamı Yüksel Kara, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve Genç Hayrat Başkanı Kürşat Karaca, öğrenciler ve eğitmenler katıldı. Yarışmaya Türkiye'nin tüm il ve ilçelerindeki Fen ve Anadolu liseleri arasından tertip heyetinin belirlediği 505 okul katıldı. 15 bin öğrencinin katıldığı seminerlere 'Neden Osmanlıca Öğrenmeliyim?' seminerleri verildi. Bu öğrencilerden 7 bin öğrenciye 7 hafta süren Osmanlıca eğitimi verildi. 31 Ocak'ta Türkiye genelinde çevrimiçi gerçekleştirilen sınavda Türkiye ve il dereceleri belli oldu. Derece alanlar 12 Şubat'ta Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Osmanlı Arşivi Külliyesi'nde yarışmaya hak kazandı. İllerde dereceye giren 10 öğrenciye ödülleri takdim edildi. Protokol konuşmalarının ardından Bilal Erdoğan Türkiye Geneli sınavda üçüncü olan Yusuf Kağan Kaymaz'a, ikinci olan Ammar Alkurdu'ya, birinci olan Yusuf Aydın'a hediye ve plaket takdim etti. Günün anısına Genç Hayrat Başkanı Kürşat Karaca, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'a Celî Sülüs ile yazılmış 'Üzülme, şüphesiz ki Allah bizimle beraberdir! Tevbe Sûresi 40' yazılı eseri hediye etti. Programa katılan diğer protokol heyeti de öğrencilere hediyelerini takdim etti.

'OSMANLICA OKUMANIN GENÇLERİMİZ TARAFINDAN ÖĞRENİLMESİ BİZE DOĞAL GELİYOR'

İlim Yayma Cemiyeti Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "Osmanlı Türkçesi veya Osmanlıca okumanın gençlerimiz tarafından öğrenilmesi hakikaten şimdi bize bu kadar doğal geliyor. Ama daha yakın zamanlarda, daha 10,15 sene önce Türkiye'de bunlar büyük tabuydu. Birisi kalkıp 'eski harflerle yazılan metinleri ben okuyamıyorum, okumak istiyorum, bununla ilgili bir eğitim alayım' dese, bu bir sorun teşkil ediyordu. Bununla ilgili birileri hemen itirazlarını seslendiriyorlardı ama şimdi normalleşti. Bu bizim kendi dilimiz, kendi metinlerimiz, kendi geçmişimiz, kendi tarihimiz. Bizim ülkemizde işte bırakın Osmanlı Türkçesini; Arapça mesela değil mi? Arapça Farsça öğrendiğiniz zaman, aynı zamanda kelime hazineniz de güçlenmiş oluyor. Ama Osmanlı Türkçesini öğrendiğiniz zaman, eski metinlere birazcık vukufiyet geliştirebildiğiniz zaman kelime hazinesi hem Arapça'dan gelen kelimelerle hem Farsça'dan kelimelerle birlikte ne yapıyor? Birdenbire zenginleşmiş oluyor. Kelime hazinesi zengin olan bir öğrenci ondan sonra gidip yabancı dilleri öğrenmeye çalıştığı zaman o dilleri de daha yüksek bir kelime hazinesiyle öğrenmiş oluyor. Dolayısıyla ben bu çalışmanın; bu bir kere gençlerimizin kelime dağarcığının, hazinesinin güçlenmesinde, geçmişiyle olan bağlarının güçlenmesinde çok önemli vazife ifa ettiğini düşünüyorum" dedi.

'UMRE ÖDÜLÜ İKİNCİYLE ÜÇÜNCÜYÜ DE DAHİL EDECEK ŞEKİLDE GENİŞLETİLDİ'

Bilal Erdoğan, "Bugün Milli Eğitimimizin soru türlerinde yaptığı güncellemeler, gidişat artık okuyan öğrencinin her ders türünde daha başarılı olmasını sağlayacak. Onun için ümit ediyorum ki gençlerimiz hem daha fazla okusunlar hem daha fazla kelime dağarcığına sahip olsunlar. Az kelimeyle kullanırsanız işletim sisteminiz geri; onu daha çok kelimeyle kullanırsanız daha güçlü bir işletim sistemiyle daha akıllı olursunuz, daha çok daha güçlü kendinizi ifade eder, başka insanları da daha iyi anlarsınız.Ümit ediyorum ki siyasi tarafkilliklere, bağnazlıklara bağnaz kesim çünkü aslında bunu öğrenene bağnaz diyorlar ama gerçek bağnazlığı bunu diyenlerde görmek lazım. Dolayısıyla bu tür bağnazlıkları bir tarafa bırakıp her türlü gençlerimizin potansiyelini güçlendirecek olan, her türlü kendi geçmişimizde güçlü köklerimiz olduğunu fark etmemize yol açacak olan çalışmayı desteklemek gerektiğini düşünüyorum. Bu böylelikle biz de bütün gelişmiş medeniyetler, bütün gelişmiş toplumlar gibi geçmişinden koparak değil; geçmişindeki bütün zenginliği bilerek, kazanarak, sarılarak geleceğe, aydınlık yarınlara yürüyebiliriz. Hiçbir şey olmasa bir gencin 'Ben yapabilirim' deyip, 'Ben kazanacağım, ben daha öne çıkacağım, daha iyi şeyler yapacağım' diyerek bir yarışmaya katılması başlı başına zaten takdiri hak ediyor. Burada birinciye aile yakınıyla beraber Umre ödülü verilecekmiş. Onu da ikinciyle üçüncüyü de dahil edecek şekilde genişletildiğinin de müjdesini veriyorum. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

'500 BİN ÖĞRENCİMİZİN MANEVİ DÜNYASINA IŞIK TUTTUK'

Genç Hayrat Başkanı Kürşat Karaca, "Bugün burada finalini gerçekleştirdiğimiz bu proje sadece bir yarışma değil; bir hafıza inşası, bir kimlik yürüyüşü ve bir medeniyet çağrısıdır. Her yıl yaklaşık 60 bin öğrencimizi yaz okullarımızda milli ve manevi değerlerimizle buluşturuyoruz. Her sene tertip ettiğimiz 'Aydınlık Yarınlara Kitap Okuma' Yarışmamızda geçtiğimiz yıl 368 bin öğrencimizi, bu yıl ise iki hafta önce ödül töreni yine bu salonda yapılmıştı, 500 bin öğrencimizin manevi dünyasına ışık tuttuk" dedi.

'EĞİTİMİ YALNIZCA BİLGİ AKTARIMI OLARAK DEĞİL, SORUMLULUK ŞUURU İNŞA ETMEK OLARAK GÖRÜYORUZ'

Genç Hayrat Başkanı Kürşat Karaca, "Hayrat Vakfı olarak, Genç Hayrat olarak bizler şuna inanıyoruz. Bu milletin yarınları başka kültürlerin taklidiyle değil, kendi köklerinden güç alan bir yürüyüşle inşa edilecektir. Biz eğitimi yalnızca bilgi aktarımı olarak değil; değer kazandırmak, istikamet vermek ve sorumluluk şuuru inşa etmek olarak görüyoruz. Osmanlıca kurslarımızla ecdatla bağı, değerler eğitimleriyle ahlakı, kitap okuma yarışmalarıyla düşünceyi, yaz okulları ve kamplarla karakteri, Ramazan projeleriyle maneviyatı ve paylaşmayı ve esir kart çalışmalarıyla tarihe vefayı yeniden inşa etmeye çalışıyoruz. Ortak gayemiz; kendi medeniyet değerleriyle barışık, özgüvenli ve sorumluluk sahibi bir gençliktir" dedi.