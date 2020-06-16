Bilakis ne demek? Bilakis nedir? Bilakis TDK kelime anlamı

Özellikle eski Yeşilçam filmlerinde çok sık karşılaşılan, ayrıca edebi eserlerde ve yazılı kaynaklarda önde olan sözcüklerden biri Bilakis kelimesidir. Türk Dil Kurumu açısından bakıldığı zaman ise bu kelime anlamı, ‘Tersine olarak, tam aksine’ biçiminde ifade edilmektedir.

Bilakis Ne Demek?

Bilakis kelimesi Arapça kökenli bir sözcük olarak Türkçede yerleşik değerlendirilmektedir. Türkiye'deki eski dönem dizi ve Yeşilçam filmleri ile beraber, önemli edebi eserler ile kaynaklarda karşılaşılmaktadır. Tabii gündelik yaşamda hala amaca uygun farklı yerlerde kullanılan önemli bir kelimedir. Bu doğrultuda bilakis kelimesi için TDK anlam olarak, ‘Tam aksine ya da tersine olarak’ biçiminde anlamlar sunuyor.

‘’Bilakis tecrübeli bir adam gibi söz söylüyorum, inanınız.’’ P. Safa

Bilakis Nedir?

Okunuş ve telaffuz açısından ilgi çeken bilakis kelimesi, pek çok kişi tarafından anlam açısından merak ediliyor. Bazı zamanlar televizyonda ya da yazılı kaynaklar ile beraber gündelik hayatta da karşılaşılan bir sözcüktür. Bu doğrultuda anlamı, ‘Tam aksine, tersine’ şeklinde karşılık buluyor.

Yani herhangi bir durum, olay ya da olgu karşısında durumun tam aksinin ve tersinin yaşandığını anlatmaya çalışan bir kelime olarak öne çıkıyor. Daha çok cümle içerisinde anlam ifade eden bir kelimedir. Ancak tek başına da değerlendirilebilir.