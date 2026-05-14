'Bıktım sizin gibilerden' | İstanbul'da taksicinin kadın yolcuya saldırdığı anlar kamerada

Olay, 12 Mayıs Salı günü Siyavuşpaşa Mahallesinde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Bakırköy’de uygulama üzerinden taksi çağıran kadın müşteri araca evinin önünden bindi. İddiaya göre taksi şoförü yolculuk sonunda ücretin 350 lira tuttuğunu söyledi. Şoförün uygulama üzerinden alınan ücrete 50 lira fark yansıdığını söylemesi üzerine kadın nakit ödeme yapmak istediğini belirtti. Bunun üzerine şoför nakit ödeme yapıldığında uygulamanın ceza yazacağını söyledi.

'GİT İŞİNE' DİYE BAĞIRDI

İkili bir süre daha tartıştıktan sonra şoför nakit ödeme almayı kabul etti. Tartışma devam ederken iddiaya göre, taksiden inmek isteyen kadın kapıların kilitli olduğunu fark etti. Taksi şoförü ise "KADES'e bas" diyerek bağırdı. Kadın yolcu "300 lira verdim paramın üstünü istiyorum" derken taksi şoförü ise, "Bıktım sizin gibilerden" diyerek tartışmaya devam etti. Kadın yolcunun "Yüzünü de çektim" sözleri üzerine taksi şoförü "Git işine konuşup durma" diyerek sert çıktı. Bu sırada taksicinin elinin tersiyle kadına vurduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Kadın taksiden indikten sonra tartışma bir süre daha devam etti. Polis ekiplerine ihbarda bulunarak hastaneden darp raporu alan kadın yolcu taksi şoföründen şikayetçi oldu.İkili arasındaki tartışma, taksicinin "KADES’e bas" diyerek elinin tersiyle kadına vurması ve "Git polisi çağır" sözleri cep telefonu kamerasına yansıdı.