Bihter’in katiline 2. indirim

Haberin Devamı

Rahman Yalçınsoy, ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Karşıyaka 2’nci Ağır Mahkemesi’nde yargılandı. Rahman Yalçınsoy ifadesinde, eşinin kendisini aldattığını ve pişman olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti Yalçınsoy’u, suçu tahrik altında işlediğine karar verip, iyi halini de dikkate alarak 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Bihter Yalçınsoy’un ailesinin avukatının itirazı üzerine dosya, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4’üncü Ceza Dairesi’ne gönderildi. Dosyayı inceleyen daire, sanığa eksik ceza tayini yapıldığı gerekçesiyle kararı bozup, dosyayı yerel mahkemeye geri gönderdi. Fakat yerel mahkeme de ilk kararın aynısına hükmederek Yalçınsoy’u yine 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

‘BİR CANIN BEDELİ 15 YIL MI’

Kararın kendilerini üzdüğünü belirten Bihter Yalçınsoy’un annesi Gülay Yılmaz, “Çektiğim acının bedeli 15 yıl olamaz. Bir yaşamın bedeli 15 yıla mı eşdeğer? Ailecek psikolojimiz altüst oldu. Bunun bedelini kim ödeyecek? O adam kızımı öldürdü, geride kalanları da ölmekten beter etti. Ömrümün sonuna kadar bu olayın peşini bırakmayacağım. ‘Olan oldu’ diyerek, susup oturmayacağım. Tek istediğim adalet” ifadelerini kullandı.