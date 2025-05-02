Bigo Live davasında tartışmalı mütalaa... Savcı fikir değiştirdi

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Ankara Valisi Vasip Şahin’in kullandığı telefona, 26 Temmuz 2022 tarihinde bir yabancı numaradan “Varlıklı bir aile olduğunuza dair duyumlar aldık. Eğer size gönderdiğimiz IBAN’a 100 bin TL göndermezseniz, bilgilerinizi dolandırıcılık faaliyetlerimizde kullanacağız” şeklinde mesaj atıldı. Vali Şahin’in şikâyeti üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma sürerken, bu sefer Şahin’in eşi, kızı, iki ağabeyi, yeğeni ve koruma polisinin telefonlarına başlatılan soruşturma dosyasının kapatılması için tehdit mesajı gönderildi. Sürdürülen soruşturma kapsamında Şahin’e atılan mesajdan kısa bir süre önce de benzer bir mesajın eski Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci’nin kendisi ve iki çocuğuna gönderildiği belirlendi.

ÇETEDEN DAVA AÇILDI

Başlatılan soruşturma kapsamsında ‘Bigo Live’ isimli chat sitesi üzerinden bir araya gelen bir grup şüphelinin kişilerin verilerini ele geçirerek, şantaj amaçlı kullandıkları tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 şüpheli hakkında ‘çıkar amaçlı suç örgütü kurma ve yönetme’, ‘şantaj’, ‘verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme’, ‘tehdit’ suçlarından Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı. İddianamede, şüphelilerin bir çete üyesi oldukları, çete liderinin ‘Uzun Ağa’ kod adlı Servet Işık olduğu, ‘Zehir’ rumuzlu Ali Körün’ün de çete yöneticisi olduğu iddia edildi. Çetenin bazı mağdurların da özel görüntülerini ele geçirerek, şantaj yaptıkları anlatıldı.

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ÇETEDEN CEZA İSTENMEDİ

30 Nisan tarihinde yapılan duruşmada savcılık esasa ilişkin mütalaasını mahkemeye sundu. Mütalaada, iddianamede, şüpheliler hakkında ‘çıkar amaçlı suç örgütü kurma ve yönetme’ suçundan ceza istendiği ancak sanıkların eylemlerinin örgüt hiyerarşisine dahil olduğunu gösterir biçimde çeşitlilik, devamlılık ve yoğunluk içermemesi, eylemlerin münferit ve birbirinden bağımsız olması gerekçesiyle bu suç yönünden ceza istenmedi. Mütalaada, sanıkların eylemleri tek tek olarak ele alındı.

Mütalaada eski Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci ve çocuklarına mesaj atılarak para istenilmesi eylemi nedeniyle, sanıklar Faruk Karaahmetli ve Basri Tokgöz’e ‘verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme’ ve ‘nitelikli yağma’ suçlarından 22 yıla hapis talebinde bulunuldu. Ankara Valisi Vasip Şahin’e atılan mesajla ilgili olarak da aynı sanıklar hakkında aynı suçlardan 19 yıl ceza istendi. Diğer sanıklara da tehdit, hakaret, şantaj suçlarından çeşitli sürelerde ceza istendi.

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MERNİS KAYITLARI BULUNDU

Mütalaada, sanık Servet Işık’ın dijital materyallerine ilişkin çarpıcı tespitler yapıldı. Mütalaada, sanığın evinde ele geçirilen harddiskin içerisinde siyasetçi Mehmet Metiner’in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin kimlik bilgilerinin sorgulanarak, kayıt altına alındığının tespit edildiği belirtildi. Bir başka harddiskin içinde ise ‘Sorgu’ ve ‘Layer’ isimli programları üzerinden birçok vatandaşın kimlik bilgilerinin bulunduğu 2015 yılına ait Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) kayıtlarının olduğu anlatıldı.

SAYFA SAYFA VERİ ÇIKTI

Sanığın evinde ele geçirilen flaşh bellek için de 247 bin 408 adet GSM numarasının kayıt altına alındığı belirlendiği ifade edildi. Mütalaada sanığın cep telefonu üzerinde yapılan incelemede ise Fransa vatandaşlarına ait 115 sayfa, Almanya vatandaşlarına ait 105 sayfa, Katar vatandaşlarına ait 88 sayfa, Rusya vatandaşlarına ait 101 sayfa, Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşlarına ait 21 sayfadan oluşan isim soy isim ve telefon numaralarının kayıt altına alındığının tespit edildiği belirtildi. Mütalaada sanık Işık’ın diğer sanık Ali Körün ile iletişim halinde olduğuna da dikkat çekildi. Işık için ‘kişisel verilerin kaydedilmesi’ ve ‘verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme’ suçlarından 12 yıla kadar hapis talebinde bulunuldu.