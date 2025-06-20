Bigo Live davasında karar

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Ankara Valisi Vasip Şahin’in kullandığı telefona, 26 Temmuz 2022 tarihinde, bir yabancı numaradan “Varlıklı bir aile olduğunuza dair duyumlar aldık. Eğer size gönderdiğimiz IBAN’a 100 bin TL göndermezseniz bilgilerinizi dolandırıcılık faaliyetlerimizde kullanacağız” şeklinde mesaj atıldı. Vali Şahin’in şikâyeti üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma sürerken, bu kez Şahin’in eşi, kızı, iki ağabeyi, yeğeni ve koruma polisinin telefonlarına, başlatılan soruşturma dosyasının kapatılması için tehdit mesajı gönderildi. Sürdürülen soruşturma kapsamında Şahin’e atılan mesajdan kısa bir süre önce benzer bir mesajın da eski Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci’nin kendisi ve iki çocuğuna gönderildiği belirlendi.

ÇETEDEN DAVA AÇLIDI

Bigo Live isimli chat sitesi üzerinden bir araya gelen bir grup şüphelinin kişilerin verilerini ele geçirerek, şantaj amaçlı kullandıkları tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 şüpheli hakkında ‘çıkar amaçlı suç örgütü kurma ve yönetme’, ‘şantaj’, ‘verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme’, ‘tehdit’ suçlarında Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı. İddianamede, şüphelilerin bir çete üyesi oldukları, çetenin liderliğini ‘Uzun Ağa’ kod adlı Servet Işık olduğu, ‘Zehir’ rumuzlu Ali Körün’ün de çete yöneticisi olduğu iddia edildi. Çetenin bazı mağdurların da özel görüntülerini ele geçirerek şantaj yaptıkları anlatıldı.

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O MESAJLAR CEZASIZ KALDI

Davanın karar duruşması önceki gün yapıldı. Mahkeme firari sanık Taner Beker’in dosyasını ayırdı ve 7 sanık hakkında hüküm kurdu. Mahkeme, tüm sanıklara ‘çıkar amaçlı suç örgütü kurma ve yönetme’ suçu yönünde beraat kararı verdi. Mahkeme, Ankara Valisi Vasip Şahin ve yakın çevresi ile eski Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci ve çocuklarına atılan mesajlarla ilgili, ‘mahkûmiyet için yeterli delil olmadığı’ gerekçesiyle hiçbir sanığa ceza vermedi. Mahkeme sadece 3 sanığa ceza verdi. Mahkeme, sanık Tayfur Canboy ve Ali Körün’e ‘verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme’, ‘şantaj’ ve ‘hakaret’ suçlarından toplamda 3 yıl 7 ay hapis cezasına hükmetti. Servet Işık da ‘verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme’, ‘kişisel verilerin kaydedilmesi’ suçlarından toplamda 6 yıl 8 ay hapis cezası hükmetti. İddianamede şüpheli olarak yer alan 4 sanığın da tüm suçlardan beraatına karar verdi.