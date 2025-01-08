Bigo Live çetesi intihara sürükledi

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Uygulanan şantajlar nedeniyle intihar olaylarının da yaşandığı dava dosyasına yansıdı. Çete lideri olduğu iddia edilen sanık Servet Işık, telefonu üzerinden yapılan incelemede çok sayıda pornografik görüntü olan ‘ifşa videosu’ olarak tanımlanan video kaydına ulaşıldı.

‘BİRKAÇ OLAYI HATIRLIYORUM’

“Bu görüntüleri ne şekilde temin ettiniz? Arşivleme amacınız nedir?” sorusuna Işık “Benim cep telefonumda bulunmasının sebebi sadece izlemek içindir. Ben videoları izleyip siliyorum” savunması yaptı. Elde edilen görüntülerin şantaj amacıyla kullanıp kullanılmadığı sorusuna ise Işık “Bigo Live sitesinde müstehcen görüntüleri ile tehdit ve şantaj olayı gerçekleşiyordu. Mağdur şahısları ailesine ve tanıdıklarına görüntüleri göndermekle tehdit ediyorlardı. Birkaç tane intihar olayı olduğunu hatırlıyorum ancak kim olduklarını isim olarak bilmiyorum. Buna sebep olan Ahtapot, Smooth (sanık Hasan Dede), sanık Tayfur Canboy, A.Y ve Ali Körün (Zehir) isimli şahıslardır” iddiasında bulundu.

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“Telefonlara sızabildiğiniz tespit edilmiştir. Arşivlediğiniz telefon kayıtlarına veya şahısların telefonuna sızdınız mı” şeklindeki soruya sanık Işık, “Ben hiç kimsenin cep telefonuna sızmadım ancak benim cep telefonuma sızdılar. Bundan dolayı cep telefonumun ön kamerasını bantladım” dedi.

MAĞDUR KADINLAR ANLATTI: ‘TEHDİT EDİP PARA İSTEDİLER’

DOSYADA müşteki olarak yer alan kadınlardan E.T., Kenan Can ile sanal arkadaşlık yaptıklarını, arkadaşlıkları sürecinde bikinili bir fotoğrafını gönderdiğini anlatarak, özetle, “Arkadaşlığımız sona erince bu fotoğrafı, Bigo Live adlı sitede ‘Zehir’ rumuzlu Ali Körün’e gönderdiğini anladım. Ali Körün, bana ait olmayan cinsel içerikli görüntüleri gösterip, para vermemi ya da sesli seks yapmamı istedi, aksi halde ifşalayacağını söyledi” iddiasında bulundu.

‘34 BİN TL VERDİM’

Müşteki kadınlardan K.T. de dosyanın firari sanıklarından Taner Beker’le sevgili olarak görüşmeye başladıklarını anlatarak özetle şu iddialarda bulundu: “Rızaya dayalı olarak müstehcen görüntülerimi paylaştım. Ayrıldıktan sonra kayıt altına aldığı görüntüleri paylaşacağından bahisle, beni tehdit etti. Bigo Live uygulamasında herkesin tanıdığı Tayfur Canboy’a 34 bin TL civarında değer olarak jeton aldım, ancak talepleri devam ediyordu.”