Bigadiç'te leylekler yuvalarına dönmeye başladı

Bigadiç ilçesinde, her yıl temmuz ayında sıcak memleketlere göç eden leylekler, ilkbaharın başlamasıyla yuvalarına geri döndü. İlçe merkezindeki Atatürk ve Belediye Caddeleri üzerindeki çok sayıda yuva, leyleklerin gelmesiyle hareketlendi. Leylekler, yuvalarının bozulmuş bölümlerini yeniden yapıyor. Leyleklerin geldiğini gören Bigadiçliler ise, hem baharı simgelemesi hem de ilçeye kattıkları görsel şölen nedeniyle mutlu olduklarını söylediler.

Bigadiçli Halil Usta, "Leylekler bizim için özel sevgisi olan, göçmen kuşlar. İlçemizde onlarla iç içe yaşıyoruz. Göç ettiklerinde içimizi bir burukluk kaplıyor, seneye tekrar ya görürüz, ya göremeyiz düşüncesiyle. Fakat mart ayının gelmesiyle onlarda yuvalarına dönmeye başlıyor. Bizim içimize huzur ve mutluluk yaratıyor. Bizde onların gelmesini, baharın gelmesi, tabiatın canlanması olarak görüyoruz. Bizlere baharı müjdeliyorlar. Şimdilerde eski yuvalarına döndüler. Tamirat işlerine başladılar. Yuvalarını kuruyorlar, eşini kaybedenler yeni eş bulup, yuvasına getiriyorlar, eşleşiyorlar. Bizde onları gördükçe kendimizi mutlu ve huzurlu hissediyoruz" dedi.

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