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Ayhan AKKAYA/BİGA(Çanakkale), (DHA)
Haber Giriş: 16.11.2020 - 11:09 | Son Güncelleme:

Biga’da sahte alkol operasyonuna 3 gözaltı

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Biga’da sahte alkol operasyonuna 3 gözaltı
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ÇANAKKALE’nin Biga ilçesinde, sahte alkol satışı yapan adreslere yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Biga ilçesinde geçtiğimiz günlerde sahte alkolden 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından, sahte alkol satışı yapan adreslere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda sahte alkol imalatında kullanılan 81 litre etil alkol ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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