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Ayhan AKKAYA/BİGA (Çanakkale), (DHA)
Haber Giriş: 27.10.2020 - 12:21 | Son Güncelleme:

Biga'da ABD vatandaşı evinde ölü bulundu

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Biga'da ABD vatandaşı evinde ölü bulundu
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ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde 4 gündür haber alınamayan ABD vatandaşı Shapsough Bachkhat (69), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Bigada ABD vatandaşı evinde ölü bulundu
Biga ilçesi Hamdibey İstiklal Caddesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Çerkez kökenli ABD vatandaşı Shapsough Bachkhat'tan 4 gündür haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ve evdeki kokudan şüphelenen polis, savcılıktan alınan iznin ardından kapıyı kırarak içeri girdi. Evde Shapsough Bachkhat’ın cansız bedeni bulundu. Bachkhat’ın cenazesi, otopsi için ambulansla Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Çerkez kökenli olan Bachkhat'ın bir süre önce dedelerinin göç etmeden önce yaşadığı Biga'ya gelerek, yalnız yaşamaya başladığı öğrenildi.

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