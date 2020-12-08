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ÇANAKKALE (İHA)
Haber Giriş: 08.12.2020 - 11:49 | Son Güncelleme:

Biga’da 3 köy ve 5 mahalle karantina altına alındı

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Biga’da 3 köy ve 5 mahalle karantina altına alındı
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Çanakkale’nin Biga ilçesinde, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 3 köy ve 5 mahalle 10 gün süreyle karantina altına alındı.

Biga Kaymakamı Mustafa Can başkanlığında toplanan Biga İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında; Güleç, Kemer ve Kozçeşme köyleri ile ilçenin Sakarya, Yeniceköy, Şirintepe, Hamdibey ve Turan mahallelerinde saptanan Korona virüs vakalarının yayılımını engellemek, toplum sağlığını korumak amacıyla 10 gün süreyle karantina altına alındı.

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