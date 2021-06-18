Biden’la görüşmeyi anlattı: 'Terör örgütlerini tercih etmek tarihi hata'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Azerbaycan temaslarının ardından gazetecilerle sohbet toplantısında bir araya geldi. Kritik NATO Zirvesi’nden Biden ile yaptığı yüz yüze görüşmeye, Afganistan’da atılacak adımlardan Yunanistan’la ilişkilere kadar birçok başlıkta çarpıcı açıklamalarda bulunan Erdoğan, özetle şu mesajları verdi:

“(NATO’yla ilişkiler) Türkiye NATO’nun en önemli üyelerinden biridir. İttifak kapsamında üzerimize düşenleri hakkıyla yerine getiriyoruz, kritik roller üstleniyoruz. Elbette ittifak ortaklarımızdan bazı beklentilerimiz var. Ülkemizin egemenlik haklarına ve güvenlik hassasiyetlerine saygı göstermelerini özellikle bekliyoruz. Müttefiklik ruhunun gerektirdiği bir dayanışma sergilemelerini istiyoruz.

AÇIKÇA KONUŞTUM

(Terörle mücadelede Suriye’nin kuzeyinde ABD’nin tavrı nasıl olacak?) Biz her zaman ‘iyi terörist, kötü terörist’ şeklindeki ikircikli tavırla terörün yok edilemeyeceğini vurguladık. Terörün hedefi olan bir müttefikin yanında durmak yerine, o müttefikin mücadele ettiği terör örgütlerini tercih etmek tarihi bir hatadır. Terör örgütlerini destekleyenler, onlara cesaret verenler, ne büyük bir yanlış yaptıkları er ya da geç anlayacaklar. Ben şuna inanıyorum; biz kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. Biz güvenlik güçlerimize inanıyoruz, güveniyoruz. Bunu Libya’da ispat ettik, Suriye’de ispat ettik, burada ispat ettik. Bundan sonra da ispat etmeye devam edeceğiz. Çok ciddi manada oralarda bize gönül veren insanlar bu konuda bizim ne konumda olduğumuzu gayet iyi biliyorlar. Bunları da Sayın Biden’la çok açık, net konuştum.

FARKLI ADIM BEKLEMEYİN

(ABD’nin F-35 görüşü değişti mi? Biden’ın yanıtı ne oldu?)

Türkiye olarak gerek F-35 gerekse S-400 konusunda farklı bir adım atmamızı beklemeyin dedim. Çünkü biz F-35’te üzerimize düşeni yaptık ve parasal olarak vermemiz gerekenleri verdik. S-400 ile ilgili olarak da biz sizden Patriot istedik, siz vermediniz; tam aksine üslerimizde bulunanları da aldınız. Dolayısıyla biz ne yapacaktık? Başımızın çaresine bakacaktık. Haklarımızın takipçisi olacağız. Savunma sanayisi ile ilgili tüm konuları, müşterek atabileceğimiz adımları görüşmeye devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte de Dışişleri Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız ve Savunma Sanayii Başkanımız muhataplarıyla görüşmek suretiyle bu süreci yürütecekler.

(Biden’ın Türkiye’ye ziyaretiyle ilgili takvim) Takvim belirmedi ama takvimin sinyalleri ortaya çıktı. ‘Şu an aşırı yoğun programlarıma rağmen, bunları yoluna koyduktan sonra özellikle bir Türkiye seyahati yapmak istiyorum’ dedi. Sayın Biden ile ilişkilerimizi müttefikliğe ve stratejik ortaklığa yakışır şekilde sürdürmek arzusundayız. Amerika ile Suriye’den Libya’ya, terörle mücadeleden enerjiye, ticaretten yatırımlara geniş bir yelpazede ciddi işbirliği potansiyeline sahibiz.”

AFGANİSTAN’DA SORUMLULUK ALABİLİRİZ

(ABD, Afganistan’dan çekileceğini açıkladı. Türk ordusunun Afganistan’daki varlığı devam edecek mi? ABD ile Afganistan özelinde nasıl bir işbirliği süreci işleyecek?)

Türkiye, Afganistan’da istikrar ve barış için en fazla çaba gösteren ülkelerin başında geliyor. NATO misyonuyla bulunduğumuz Afganistan’da sürdürülebilir bir huzur ortamının tesisi için her türlü katkıyı vermeye devam edeceğiz. ABD’nin Afganistan’dan çekilme kararı sonrasında, Türkiye burada çok daha fazla sorumluluk alabilir. Afganistan’daki bütün tarafların ve bölge ülkelerinin yapıcı katkılarıyla barış sürecini kalıcı hale getireceğimize inanıyorum. Barış çabalarımızı ve Afganlı kardeşlerimize desteğimizi güçlü şekilde sürdüreceğiz.

MİÇOTAKİS’LE ARACISIZ GÖRÜŞME

(Yunanistan Başbakanı) Miçotakis’le görüştük. Kendisine bir şey söyledim. ‘Bundan sonra biz üçüncü kişi, kurum veya devletleri aramıza sokmayalım. Senin özel temsilcin, benim özel temsilcim bir arada görüşsünler, bizi haberdar etsinler. Ondan sonra da biz bir araya gelelim. Adımları da buna göre atalım’ dedik. Mutabık kaldığımız en önemli konu zaten bu oldu. Bundan sonra Yunanistan’la devletler, kurum ve kuruluşlar araya girmek suretiyle değil, daha çok benim özel temsilcim İbrahim Bey ile kendi özel temsilcisi Eleni Hanım haberleşerek bir araya gelerek adımları da ona göre atmış olacağız. Bizim Miçotakis’le bir araya gelişimiz onlar için bayramlık şeker gibi oldu. Bu çok önemli bir şey. İyi oldu, güzel geçti. Temenni ediyorum bundan sonrası da güzel olsun.

TERÖR ÖRGÜTÜ DİYEMEDİ

(NATO’da liderlere Türkiye’nin YPG/PKK, FETÖ ve DEAŞ’la mücadelesi konusunda İngilizce bir kitap takdim ettiniz.) Benim gerek Sayın Biden’a gerekse diğer liderlere vermiş olduğum o kitapla alakalı tabii memnun kaldılar. Dünya liderlerini bu noktada belgelerle, bilgilerle, özellikle bilgilendirelim istiyoruz. Diğer taraftan, maalesef ABD örneğin hâlâ Afrin’deki hastanenin bombalanması konusunda, orada bu terör örgütünün YPG olduğunu söyleyemedi. Biz gerek PKK, YPG ile, gerek FETÖ ile gerekse de DEAŞ’la ilgili mücadelemizi belgeler eşliğinde bir kez daha en üst düzeyde muhatabımıza ilettik. Biz her ne olursa olsun, terörle mücadeleye devam edeceğiz. Bunu ülkemiz, bölgemiz, küresel barış ve adalet için yapıyoruz. Terör evrensel bir sorundur. Bizim mücadelemiz sadece ülkemiz için değil, insanlık için bir mücadeledir.

ARZUMUZ MASKEDEN KURTULMAK

Aşılamada 16 Haziran itibariyle birinci ve ikinci doz toplamında 37 milyonu geçmiş durumdayız. Birinci dozda 23 milyon, ikinci dozda 14 milyon aşı yapıldı. Şu an itibarıyla sıkıntımız yok. İyi bir konumdayız. Çin de Almanya da bize verdikleri sözü yerine getiriyorlar. Vefat sayısı ciddi manada azaldı. Temennimiz vaka sayısını daha da aşağı düşürmek. Umuyoruz ki maskelerin takılmaya gerek görülmeyeceği bir döneme girelim. Bizim de arzumuz en kısa zamanda maskeden de kurtulalım. Halkımız da bu konuda bir rahatlama sürecine girmiş olsun.”

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