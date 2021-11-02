Biden’la F-16 konuşması: Ağırlık sizde başarırsınız

Haberin Devamı

GAYET OLUMLU HAVA

(ABD Başkanı Biden ile görüşmenin genel hatları) Sayın Biden ile samimi ve yapıcı havada bir toplantı yaptık. Toplantıda Mevlüt Bey, İbrahim Bey ve Hakan Bey benimle birlikteydiler. Kendisinin yanında da Dışişleri Bakanı ile güvenlik ve istihbarattan sorumlu isimler vardı. Toplantıyı gayet olumlu bir havada devam ettirdik. Afganistan, Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz konularında işbirliğimizi güçlendirmenin yanı sıra özellikle de ekonomik ilişkilerimizi çok daha yoğun bir şekilde devam ettirme kararı aldık. Bunun için de arkadaşlarımıza gerekli talimatları verdik. Hemen Hazine ve Maliye Bakanlarımıza muhataplarıyla çok daha sık görüşmelerini söyledik. Böylece ekonomide ikili ticaret hacminde 100 milyar dolar hedefimize ulaşırız ve bu yolda yürürüz. Tabii NATO ittifakı ve stratejik ortaklık bağlamında atılacak adımları da istişare etme fırsatını bulduk. Hepsinden öte F-35 konumuz var. Malum bizim 1 milyar 400 milyon dolarlık yaptığımız bir ödeme var. Bununla ilgili olarak da F-16 tedarikini müzakere ettik. Bu konuda da kendilerinden olumsuz bir yaklaşım görmedim. Tam aksine yine bununla ilgili de Savunma Bakanlarımız birbiriyle görüşecekleri gibi Dışişleri Bakanlarımız da muhataplarıyla görüşerek inşallah iki ülke ilişkilerini ilgilendiren bu hassas konuyu da neticelendirmeyi umuyoruz.

İKİ ÖNEMLİ BAŞLIK

Haberin Devamı

Biden ‘Çok kısa zamanda netice alamayabiliriz. Biliyorsunuz iki farklı bölümden, Temsilciler Meclisi ve Senato’dan geçiyor. Malum, durum 50-50 ama ben elimden geleni yapacağım’ dedi. Ben de kendisine ‘Bunu başarabileceğinize inanıyorum ve bu konuda şu anda ağırlığın sizde olduğunu görüyorum’ dedim. İnşallah savunma bakanlarımız da birbirleriyle görüşmeleri devam ettirecekler. Bugünkü toplantıya katılan arkadaşlarımızın bu işi yakın markajda tutmasıyla inşallah bunu nihayetlendirirsek, iki tane önemli başlığımız olacak; biri tedarik, biri de elimizdeki F-16’ların modernizasyonu.

‘ÇEVRECİYİM’ DEDİM

Gerek benim ‘Daha Adil Bir Dünya Mümkün’ kitabımı gerekse ‘Türkiye’nin Yeşil Kalkınma Devrimi’ kitabını Sayın Biden’a hediye ettim. ‘Türkiye’nin Yeşil Kalkınma Devrimi’ kitabında benim bir takdim yazım bulunuyor. Biden’a ‘Biliyorsun ben de çevreciyim’ dedim. Biz bu kitapları verince o da ‘Ben de size kendi kitabımı takdim edeceğim’ dedi. Onun da vefat eden oğlu hakkında yazdığı bir kitabı var.”

MACRON'A: BAK SENİ ALDATIYORLAR









Haberin Devamı

(Fransa Cumhurbaşkanı Macron’la görüşme) Macron ile görüşmemizde 5-6 ana başlık vardı. Merkezinde tabii Libya vardı. Libya ile ilgili Berlin Konferansı’nın bir benzerini Paris’te yapmak istiyor. Bu bir yerde durumdan vazife çıkarmak gibi oluyor. Bizim oraya ısrarla eş başkan olarak gelmemizi istiyor. Dedim ki ‘Berlin’de zaten biz bu konferansı yaptık. Kaldı ki buraya bazı davetleriniz var; mesela Yunanistan, İsrail, Kıbrıs Rum Kesimi... Bunların katılacağı bir Paris Konferansına biz katılamayız.’ ‘Bir çalışma yaptırsak bunun üzerinde, özel temsilciler belirlesek’ dedi. Ben de ‘Şartımız bu. Eğer Yunanistan buraya gelecekse özel temsilci falan da göndermeye gerek yok. Burada çok ısrarcı durumundaysanız özel temsilcileriniz kim, bunları da görelim ama burada Yunanistan, İsrail ve Kıbrıs Rum Kesimi olursa bunu zaten yapamayız’ dedim. Bu şartlarımız yerine gelmedikten sonra olmaz.

Haberin Devamı

‘PARASI FALAN YOK’

(Yunanistan-Fransa anlaşması Doğu Akdeniz ve Ege’deki jeostratejik dengeyi ne yönde etkiler) Sayın Biden’a da Macron’a da bu konuyu söyledik. Dedik ki bu Dedeağaç olayı nedir? Burada böyle bir üssün kurulması bizi, halkımızı ciddi manada rahatsız ediyor. Bununla ilgili olarak da Macron sahiplenemedi. Rafale (Yunanistan’ın Fransa’dan istediği savaş uçakları) ile ilgili de ‘Onların parası var’ dedi. Dedim ki ‘Bak seni aldatıyorlar. Bunların parası falan yok. Sadece Batı’ya 400 milyar Euro borcu olduğunu biliyorum.’ ‘Paraları var’ dedi. Her şey para!

Haberin Devamı

GEREKTİĞİNDE OPERASYON YAPILIR

(Amerika’nın PKK/YPG’ye verdiği destek var. Bundan sonraki süreç Türkiye’nin operasyon ihtimalini nasıl etkiler?) Operasyonun yapılması gerektiği zamanda tabii ki operasyon yapılır. Ondan geri adım atılmaz. Bir defa terör örgütleriyle olan mücadelemizden bizim asla sarfınazar etmemiz mümkün değildir. Eğer karşımızda bir terör örgütü olan PKK/PYD/YPG varsa, ne gerekiyorsa biz bunu yaparız. Bundan da taviz vermeyiz. Bunu zaten biz kendilerine her zaman söyledik ve söylüyoruz. Bundan sonraki süreçte de NATO’da müttefiksek, NATO müttefiki olarak bizim ittifak halinde olduğumuz ortağımızın böyle bir şeye tevessül etmemesi gerekir. Yine aynı şekilde bundan sonraki süreçte de Türkiye’nin temel önceliklerinden olan bu meselede beraber çalışmamız gerektiği hususunda bugün de mutabakata vardık. Orada da kendilerinin olumsuz bir yaklaşımı olmadı.

Haberin Devamı

GLASGOW'A GİTMEME NEDENİ

(İskoçya’ya neden gitmediniz?) Glasgow’da İklim Zirvesi için talep ettiğimiz güvenlik protokolü vardı. Bunlar bütün ziyaretlerimizde uygulanan protokoldeki standartlardı. Ancak son anda karşılanamayacağı söylendi. Daha sonra başka bir ülke için istisnai olarak sağlanabildiğini öğrendik. Bu diplomatik teamüllere de uymuyordu. Kabul edemezdik. Sağ olsun Boris Johnson da ilgilendi. İlk başta sorunun çözüldüğünü ifade etti. Fakat son anda bize geri dönüp İskoçya tarafının zorluk çıkardığını söyledi. Biz de Glasgow’a gitmekten vazgeçtik. Nihayetinde bu sadece kendi güvenliğimizle değil, ülkemizin itibarıyla da ilgili. Ülkemizin saygınlığına, izzetine halel gelmesine müsaade etmeyiz.

TÜRKEVİ'NDE MİSAFİR EDERİZ

“(BM Zirvesi sonrası Biden için ‘Kendisiyle iyi başladık diyemem’ demiştiniz. Bu görüşmeden sonra bu kanaatiniz değişti mi?) Tabii şartlar atmosfere göre değişiyor. BM sırasında farklı beklentilerimiz vardı. O beklentiler olmayınca olay biraz daha farklı bir duruma doğru gitti. O gelişme farklıydı. Bu görüşme için medya da ‘20 dakikalık bir görüşme olacak’ diyordu. Bizim görüşme 1 saat 10 dakika sürdü. Medyanın bizimle nasıl uğraştığını anlayın. Yani kendilerince ‘Kabul etmeyecek, görüşmeyecek’ de derler, 20 dakikaya da indirirler! Ama bizim görüşme 1 saat 10 dakika sürdü. O sürede de protokol sürekli geldi gitti, geldi gitti, onlara bir iki kez kaş göz yaptı. En sonunda da bir yerde artık görüşmeler vardı, bir taraftan da toplantı başlamıştı, hemen onlara gitmek zorunda olduğumuz için diğer programlara geçmek durumunda kaldık. Onun için BM Genel Kurulu’nun olduğu dönemden bu yana farklı bir sürecimiz oldu. Bizim Türkevi tam BM’nin çapraz karşısında. İnşallah gün ola harman ola. Misafir ederiz, orada da görüşmemizi yapabiliriz, o da olur. Niye olmasın. Ayrıca güvenlik, savunma, ticaret, terörle mücadele ve bölgesel konular başta olmak üzere aramızdaki bütün konularla ilgili ortak bir mekanizma kurulması konusunda mutabık kaldık, anlaştık. Bu konuları da ilgili arkadaşlarımız bizzat yürütecekler.”