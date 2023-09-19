"Biden’la dostluk için mutabık kaldık"

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78’inci Genel Kurulu için bulunduğu New York’ta önceki akşam Rockefeller Plaza’da düzenlenen Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) yemeğinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye ve Amerika arasındaki münasebetler de günden güne gelişiyor. Başkan Biden’la dostluk ve iş birliğimizin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldık. Amerika ile ticaret hacmimiz geçen sene 32 milyar doları aşarak rekor bir düzeye ulaştı. Önümüzdeki dönem işbirliğimizi daha da ilerleteceğiz” dedi. Son yıllarda iki ülke arasında görüş ayrılıkları olduğuna dikkat çeken Erdoğan, bunun devletler arasında normal olduğunu söylerken, “ortak paydaların daha fazla olduğunu” belirtti.

ÇIKAR GRUPLARI İLİŞKİLERİ ZEHİRLİYOR

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Türkiye ile ABD arasındaki ilişkileri zehirlemek için çalışan çıkar gruplarına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hakikatleri anlatarak, iyi örnek olarak, Türkiye’yi ve Türk milletini hakkıyla temsil ederek bunlara set çekeceğiz” dedi. Erdoğan, Türk-Amerikan toplumuna da çağrıda bulundu. Resmi kurumların yanı sıra vatandaşların da bu konuda yapması gerekenler olduğunu belirten Erdoğan, vatandaşlardan talepte bulunarak “Sivil topluma aktif katılımınız, ülkedeki karar alma mercilerindeki temsiliniz bu bakımdan çok önemli” dedi.

TÜRK-AMERİKAN TOPLUMU KÖPRÜLER KURUYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’de yerleşik Türk vatandaşlarının öneminin altını çizdi. Burada yaşarken kimliğini muhafaza etmeye çalışan vatandaşların aynı zamanda Türk kültürünü tanıtma ve anlatma hususunda köprü görevi gördüğünü belirten Erdoğan, “Bu köprülere yenilerini eklememiz, var olanları daha da güçlendirmemiz gerekiyor” mesajı verdi.

TÜRKİYE ARABULUCULUKTA DÜNYA MARKASI OLDU

- BUGÜN yapacağı Birleşmiş Milletler 78’inci Genel Kurulu’na hitabından önce önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin dünya diplomasisindeki gücünü vurguladı. Bir yandan milletin hakkını ve hukukunu savunurken diğer yandan küresel adaletsizlikleri ve eşitsizlikleri gidermek için çaba harcadıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu amaçla sahada ve masada güçlü, yapıcı, aktif ve dengeli bir dış politika izliyoruz. Son yıllarda bölgesel ve küresel krizlerde üstlendiğimiz kritik rollerle arabuluculuk alanındaki dünya markası konumumuzu pekiştirdik” diye konuştu:

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“Hiçbir terör örgütüne nefes aldırmıyoruz. Sınırlarımızın içinde ve dışında terör örgütlerine karşı mücadelemizi sürdüreceğimizin altını tekrar çizmek istiyorum. Bir yandan milletimizin hakkını savunurken, diğer yandan küresel adaletsizlikleri ve eşitsizlikleri gidermek için çaba harcıyoruz. Bu amaçla sahada ve masada güçlü, yapıcı, aktif ve dengeli bir dış politika izliyoruz. Son yıllarda bölgesel ve küresel krizlerde üstlendiğimiz kritik rollerle, arabuluculuk alanındaki dünya markası konumumuzu pekiştirdik. Rusya-Ukrayna savaşındaki tutumumuz tüm dünyanın takdirini topladı. Esir takasından Karadeniz girişimine, bir çok diplomatik başarıya imza attık. ‘Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz’ inancımızla, gayretlerimizi çok yönlü bir şekilde sürdürmeye devam ediyoruz.”

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DEPREM SONRASI DESTEĞİNİZİ YAKINDAN HİSSETTİK

- 6 Şubat’taki deprem felaketinin ardından dünyanın hemen her ülkesinden Türkiye’ye maddi ve manevi destek sağlandığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “Bu seneki toplantımızı ülkemizin 6 Şubat’ta yaşadığı depremlerin acısını yüreğimizde hissederek yapıyoruz. Amerika’da ikâmet eden bazı kardeşlerimizin de yakınlarını bu depremde yitirdiğini biliyorum. Allah’tan rahmet sizlere de baş sağlığı diliyorum. 11 ilimizdeki 14 milyon insanımız bu depremlerden doğrudan etkilendi. Depremin ilk anından itibaren devletimizin tüm imkânlarını afet bölgesi için seferber ederek en kısa sürede yaralarımızı sarmaya başladık.

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200 BİN DEPREM KONUTUNA BAŞLANDI

Şimdiye kadar 200 bin deprem konutunun inşaat süreci başlamış oldu. Amacımız ilk bir sene içerisinde 319 bin konutun inşasını bitirip depremzede kardeşlerimizi güvenli yuvalarına kavuşturmaktır. Toplamda ise 650 bin konut inşa edeceğiz. ‘Dost kara günde belli olur’ sözündeki hikmeti bu süreçte bir kez daha gördük, görüyoruz. Dünyanın hemen her ülkesinden insanlar bizim için harekete geçti, maddi ve manevi destekleriyle milletimizin yanında oldu. Amerika’da kalpleri Türkiye için çarpan kardeşlerimizin desteğini yanımızda hissettik. Afet bölgesine ulaştırdığınız yardımlar yaralarımızın sarılmasına faydalı oldu.”

SEÇİM TEŞEKKÜRÜ

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- CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte, TASC tarafından New York’ta bulunan Rockefeller Plaza’da düzenlenen programa katıldı. Burada yaptığı konuşmada, 14 ve 28 Mayıs’ta gerçekleşen seçimlere türlü zorluklara rağmen yurtdışından yoğun katılım gösterildiğini ifade eden Erdoğan, “Milletimiz hem iradesine hem de geleceğine sahip çıkmıştır. İradelerine sahip çıkmak için pek çok zorluğu göğüsleyen tüm vatandaşlarıma şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Oylarını alamadığımız vatandaşlarımızın da gönüllerini kazanmak için çalışmaya devam edeceğiz. Aramıza hiç kimsenin, hiçbir çıkar hesabının girmesine müsaade etmeyeceğiz. Birbirimize kenetleneceğiz” dedi.