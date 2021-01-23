Biden’la 41 yıllık fotoğraf

Biden, 12 Eylül askeri darbesinin hemen öncesine rastlayan bu ziyaretinde Ankara’ya, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi heyetinin başında geldi. 7 Nisan 1980 Pazartesi günkü bu ziyaretinde dönemin Başbakanı Süleyman Demirel, CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit ve Dışişleri Bakanı Hayrettin Erkmen’in yanı sıra 5 ay sonra askeri darbeyle ülke yönetimine el koyacak Genelkurmay Başkanı Kenan Evren ve kuvvet komutanlarıyla da görüştü.

PAZARLIK HEYETİ

İlk olarak Demirel ile bir araya gelen Biden’ın saat 10.00’da başlayan ve normalde 40 dakika olarak planlanan görüşmesi 1 saat 20 dakika sürdü. Demirel, Başbakanlık’taki makam odasında kabul ettiği Biden ve heyetini daha sonra Bakanlar Kurulu toplantı salonuna götürdü ve bir görüşme de burada yapıldı. Ziyaretin amacının Yunanistan’ın NATO’nun askeri kanadına dönüşünü sağlamaya yönelik Amerikan taleplerini iletmek olduğu bir sır değildi.

ECEVİT İLE 50 DAKİKA

Dönemin ABD Ankara Büyükelçisi James Spain’in de eşlik ettiği Biden ve beraberindekiler, Demirel’in ardından CHP Genel Başkanı Ecevit ile Meclis’teki çalışma odasında bir araya geldiler. 50 dakika süren bu görüşmede de ağırlıklı olarak konu yine Yunanistan’ın NATO’nun askeri kanadına dönüşüydü. Ecevit görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, senatörlere bölgedeki son gelişmelerle ilgili kaygılarını anlattığını belirtiyordu.

Ankara temasları boyunca ayrıntılı açıklama yapmaktan kaçınan Biden ise Türkiye’ye, “Basra Körfezi’ndeki son gelişmeler, artan Sovyet tehlikesi ve Türkiye’nin askeri tehdit altında bulunması” konularında bilgi almaya geldiklerini söylemekle yetindi.

41 yıl önceki ziyaretin ardından Biden’ın Türkiye ilgisi, ABD Başkan Yardımcılığı döneminde de yoğun bir mesaiyle sürdü. Önce Başbakan, sonra Cumhurbaşkanı olarak Tayyip Erdoğan ile sık sık görüşen Biden, geçirdiği ameliyatın ardından Erdoğan’ı dinlendiği İstanbul Kısıklı’daki evinde de ziyaret etti.