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Haber Giriş: 26.04.2021 - 10:43 | Son Güncelleme:

Joe Biden'ın 'Soykırım' açıklaması... İletişim Başkanı Altun: Talihsiz, hadsiz ve hükümsüzdür

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ermeni terör örgütlerince şehit edilen Türk diplomatlar anısına düzenlenen "Şehit Diplomatlar Sergisi"nde konuştu. İletişim Başkanı Altun, 6-8 Ekim olayları ile ilgili olarak, 'Bu cinayetlerin failleri bugün hakim karşısına çıkıyor. Katiller için hesap vakti. Bizim adalete inancımız tam.' dedi. Altun ayrıca, ' ABD yönetiminin soykırım açıklamasını talihsiz hadsiz ve hükümsüz olarak addediyor ve reddediyoruz.' ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Altun'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Ermeni terör örgütlerinin suikastlarında sadece Türk vatandaşları değil aralarında Azerbaycan, İsveç, ABD vatandaşlarının olduğu onlarca sivil de hayatlarını kaybetti. Batı ülkeleri korumakla yükümlü olduğu Türk diplomatları maalesef koruyamadı. Yakalanan teröristler gerekli cezaları almadı.

Terör örgütü PKK'nın emri sonucunda sivil insanlara yönelik katliamlara sahne olan 6-8 Ekim olayları da yine böyle bir girişimdir. Bu cinayetlerin failleri bugün hakim karşısına çıkıyor. Bugün katiller için hesap vaktidir. Türkiye'yi bölmek isteyenlere karşı devletimiz ve milletimiz her daim ayaktadır.

Mesnetsiz yalan ve iftira her yıl 24 Nisan'da olduğu gibi bu yılda siyasi hesaplar için kasıtlı nedenlerle alevlendirilmeye çalışıldı. ABD yönetiminin soykırım açıklamasını talihsiz hadsiz ve hükümsüz olarak addediyor ve reddediyoruz. Bunun ABD - Türkiye ilişkilerinde ciddi zarar oluşturacağı ortadadır. Uluslararası hukuk açısından da bir karşılığının olmadığını söylemek istiyorum. Bizim tarihimizde kölelik, soykırım yoktur, olmamıştır. Bizi emperyalistlerin masasına meze yapacak bir tek vatandaşımız yoktur.

Türkiye, Ermenistan dahil hiçbir ülkeye karşı kin ve düşmanlık beslemiyor. Yaşanan acıları adil bir hafıza ile hatırlamalıyız. Ortak geçmişimizi husumet için değil barış için bir fırsat olarak kullanma çağrımızı yinelemeliyiz.
Sayın Maşalyan'ın açıklamasında geçmişte yaşanan acıların gündelik politikalara alet edilmesine dikkat çekmesi önemlidir.

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