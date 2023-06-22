Biden’ın oğlu Hunter suçunu kabul etti

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ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden (53), ABD’nin Delaware Bölge Mahkemesi’ndeki duruşmada, gelir vergilerini kasten ödememekle ilgili iki suçlamayı kabul etti, yasadışı silah bulundurma suçlamasıyla ilgili mahkemeyle anlaşmaya vardı.

5 YILLIK SORUŞTURMA

Alınan kararın federal yargıç tarafından onaylanmasının ardından hapis cezasının ortadan kalkması ve Hunter’ın denetimli serbestlik alması bekleniyor. Washington Post gazetesinin haberine göre, savcılar şartlı tahliye koşullarının uygulanmasını sağlayacak. Mahkeme kayıtlarına göre Hunter Biden, 2017 ile 2018 yıllarında 200 bin dolardan fazla gelir vergisini ödememekle suçla-nıyordu. ABD Başkanı, oğlunun Adalet Bakanlığı’yla anlaşmasının ardından kendisine yöneltilen sorulara, “Oğlumla çok gurur duyuyorum” diyerek cevap verdi. Cumhuriyetçiler, soruşturmanın beş yıldır devam etmesinden dolayı, ülkede büyük suçların üstünün örtüldüğünü iddia ediyordu. Daha önce Ukrayna’da yolsuzluk iddiaları, uyuşturucu kullanımı ve gayrimeşru çocuk iddia-larıyla da gündeme gelen Hunter Biden’ı Cumhuriyetçiler Biden’ın zayıf karnı olarak görüyor.