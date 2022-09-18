Biden’dan Macron’a yedi düvel 2023’e kilitlendi

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İlk olarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Prof. Dr. Aziz Sancar Eğitim ve Sanat Merkezi’nin açılışına katılan Bakan Bozdağ, açılış konuşmasında özetle şunları söyledi: “Türkiye, savunma sanayindeki yerlilik oranını yüzde 20’den, yüzde 80’e çıkarıca herkes Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan düşmanı kesildi. Onun için dikkat buyurun, Biden’ından, Macron’una yedi düvel bir araya geldi 2023’e kilitlendi. 7’li masa bir araya geldi, 2023’e kilitlendi. Hepsinin ortak hedefi Cumhurbaşkanımızın yürüyüşünü durdurmak.”