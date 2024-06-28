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Biden’dan düello sonrası ilk açıklama: "Diktatörlere karşı duracağız"

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#ABD#Joe Biden#Donald Trump
Biden’dan düello sonrası ilk açıklama: Diktatörlere karşı duracağız
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2024 23:14

ABD Başkanı Joe Biden, seçim kampanyası çerçevesinde Kuzey Carolina eyaletinde gerçekleştirdiği mitingde yaptığı konuşmada, Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ı kastederek, "ABD hiç kimseye boyun eğmeyecek. Diktatörlere karşı duracağız” dedi.

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ABD Başkanı Joe Biden, Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump ile dün gerçekleştirdiği düellonun ardından seçim kampanyasına devam ediyor. Kuzey Carolina eyaletine bağlı Raleigh şehrinde düzenlenen mitingde konuşan Biden, Trump’ı kastederek ABD’nin tehlikede olduğunu belirtti. Biden destekçilerine, “ABD hiç kimseye boyun eğmeyecek. Diktatörlere karşı duracağız. Her şeyden önce demokrasimizi koruyacak, muhafaza edecek ve savunacağız. Bu seçimde söz konusu olan budur” dedi.

Dünkü düelloya değinen Biden, Trump’ın sahnede defalarca yalan söylediğini vurguladı. Mitingdeki kalabalığın Trump’ı kastederek “Onu hapsedin” sloganlarına Biden, “Bunun için zamanımız olacak” şeklinde karşılık verdi.

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“ESKİSİ KADAR KOLAY YÜRÜYEMİYORUM”

Yaşı hakkında yapılan eleştirilere de değinen Biden, “Genç bir adam olmadığımı biliyorum. Eskisi kadar kolay yürüyemiyorum. Eskisi kadar kolay konuşamıyor, eskisi kadar iyi tartışamıyorum. Ama neyi bildiğimi çok iyi biliyorum. Gerçeği nasıl söyleyeceğimi, doğruyu yanlışı, bu işi nasıl yapacağımı biliyorum. Milyonlarca Amerikalının bildiği şeyi biliyorum: Yere düştüğünüzde ayağa kalkarsınız. Tüm kalbim ve ruhumla bu işi yapabileceğime inanmasaydım tekrar aday olmazdım” ifadelerini kullandı.

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#ABD#Joe Biden#Donald Trump

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