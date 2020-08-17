Biden’a tepki yağdı: 'Gölgesini dahi kabul etmeyiz'

BAĞIMSIZLIK KARAKTERİMİZDİR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Biz CHP olarak bu ülkenin bağımsızlığı için mücadele eden bir gelenekten geliyoruz. Hiçbir emperyal gücün gölgesini dahi kabul etmiyoruz. ‘Çünkü bağımsızlık bizim karakterimizdir.’ Bu karakterden yola çıktık. Beni üzen şey, gerçekten de 7 ay önce söylenen bu sözlere Dışişleri Bakanı’nın, Erdoğan’ın, Fahrettin Altun’un, kendi kadrolarının tepki vermeyip, 7 ay sonra bunu Türkiye’nin gündemine getirilmesi. Gerçekten merak ediyorum. Neden? Acaba birileri ‘bunu kullanın deliğe süpürmeyin’ mi dedi? Biz bunları merak ediyoruz. Neden şimdi tepki veriyorlar?

BİR OLUR, DİRENİRİZ

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: Türkiye Cumhuriyeti tam bağımsızlık ilkesinden asla taviz vermeyecektir. Hiçbir güç buna engel olamayacaktır. Biz Türkiye’de tüm siyasi partilere mensup farklı görüşlerdeki kişiler olarak ülkemizin yönetimiyle ilgili birbirimize karşı mücadele verebiliriz ancak söz konusu Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı ise buna karşı hep birlikte olur, egemen güçlere karşı mücadele eder, direniş gösteririz. Kimse Türkiye’nin ne yapacağını söyleyemez, Türkiye de buna asla izin vermez.

KATIKSIZ CEHALET

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Biden’ın Türkiye analizi katıksız cehalet, kibir ve iki yüzlülüğe dayanıyor. Türkiye’ye emir verme günleri geride kaldı ama hâlâ bunu deneyebileceğinizi düşünüyorsanız, buyurun. Bedelini ödersiniz.

MİLLETİN ÜSTÜNDE BİR GÜÇ YOK

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türk milleti, okyanus ötesinden iradesine müdahale edilmesine izin vermeyeceğini defalarca göstermiştir. Unutanlar için bu millet her zaman hatırlatmaya hazırdır. Bu topraklarda millet iradesinin üzerinde hiçbir güç yoktur.

DARBE DİYEMEDİĞİ İÇİN SEÇİM DEMİŞ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Biden ‘Erdoğan’ı değiştireceğiz, bunu darbeyle değil, seçimle yapacağız’ derken, darbe diyemediği için seçim demiş. Sandığın gücüne inanıyoruz. Darbeye nasıl cevap verilir, en son 15 Temmuz’dan biliyoruz. Sandık namustur. Yabancı müdahale peşindeki her virüse karşı siyasi dezenfektanlarımız yüzde yüz etkilidir.

KARŞILARINDA MİLLETİ BULURLAR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: Türkiye’nin bağımsızlığını, güçlü yükselişini hazmedemeyip türlü araçlarla buna engel olmaya çalışanlar karşılarında her daim Cumhurbaşkanımızı, milletimizin iradesini buldular. Bundan sonra da bulmaya devam edecekler.

ADAYLIKTAN AZLEDİLMELİ

AK Parti Genel Başkan Danışmanı ve Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan: Bilindiği gibi ABD’de başkanla ilgili iki defa azil soruşturması yapıldı. Bunların ikisi de ABD seçimlerine müdahale iddiası taşıyordu. Bir tanesi Rusya’nın seçimlere müdahale ettiği iddiası, ikincisi Biden’la ilgili Ukrayna’da dava açılmasını zorlayarak yine ABD seçimlerine müdahale iddiasıydı. Benzer bir şekilde Biden, Türkiye’de siyasete ve seçimlere müdahale ediyor. Bu yüzden ya ivedilikle adaylıktan istifa etmeli veya Demokratlar tarafından adaylıktan azledilmelidir.

BİDEN KENDİ İŞİNE BAKSIN

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır: Joe Biden kendi işine baksın, Ocak 2020’de yaptığı açıklamayı bugün servis edenler bilsin ki, muhalefet emperyalizmin değil milletinin gücüyle iktidara yürüyor.

ALENİ BİR SUÇTUR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Joe Biden’in kabul edilemez skandal açıklamaları ülke gündeminin ağırlık merkezine yerleşmiştir. Bugüne kadar darbelerin, müdahalelerin, krizlerin, terör eylemlerinin ve demokrasi karşıtı arayışların gerisinde kimlerin olduğu da esasen tescillenmiştir. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan’ı devirmeyi hedeflemesi, bunu darbeyle değil de muhalefeti destekleyip seçim yoluyla yapılması gerektiğine vurgu yapması alçak bir plandır. Muhalefete açık destek vermekten bahseden Biden’in kimlerle, hangi zeminlerde kapalı devre irtibat ve ilişki halinde olduğu gün yüzüne çıkarılmalıdır, vatan hainleri deşifre edilmelidir. Çuvalı delen mızrak iki ülke arasındaki ilişkileri ağır şekilde zedeleyecektir. Biden’in aday olmadan önce yaptığı melanet konuşması yedi aylık bir maziye sahip olsa da, bu kirli şahıs ülkemize şiddet ve nefret cephesi açmıştır. Hükümet seçilmiş ve görevinin başındadır. Bunları devirmeyi düşünmek ve dile getirmek demokrasi husumeti olmakla birlikte aleni bir suçtur. Bu suça ortaklık yapanların iki cihanda da yatacak yerleri olamayacaktır.

BASININ ‘ATLADIĞI’ AÇIKLAMA

ABD’de 3 Kasım seçimlerinde Demokrat Parti’nin başkan adayı olan eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, Türkiye’yi hedef alan açıklamaları 16 Aralık’ta New York Times gazetesinin o dönemde Demokrat Parti başkan aday adaylarıyla mülakat serisi kapsamında yaptı. Uzun süren mülakatın son bölümünde ise Biden’a ‘Erdoğan’ın davranışlarını göz önüne aldığınızda, ABD’nin Türkiye’de hâlâ 50 adet nükleer silahının bulunması konusunda rahat mısınız?’ sorusu yöneltildi. Biden’ın, Türkiye’nin Kasım 2019’da Suriye’de terör örgütü YPG’ye karşı düzenlediği Barış Pınarı Harekâtı’nın ABD’de yoğun olarak tartışıldığı bir dönemde soruya verdiği cevap o dönemde hem uluslararası basının hem de Türk basınının dikkatinden kaçtı.

NE DEMİŞTİ

Biden röportajda “Erdoğan’a çok farklı bir yaklaşım uygulamalıyız. Muhalif liderleri desteklediğimizi açıkça göstermemiz lazım. Bedel ödemeli. Onlarla doğrudan temasa geçip Erdoğan’ı yenecek duruma gelmeleri için (muhalif) Türk liderliği unsurlarını güçlendirmeliyiz. Darbe ile değil, seçim süreci ile...” demişti.