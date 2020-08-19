Biden’a cevabı kim verseydi polemiği

AK PARTİ’DEN KILIÇDAROĞLU’NA: ‘7 AY NEDEN SUSTUNUZ?’

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Twitter’daki hesabından, İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un mesajını tekrar paylaştı. Ünal kendi mesajında da “Kılıçdaroğlu Biden’ın açıklaması kendisine sorulduğunda alaycı bir üslup ve çirkin yakıştırmalarla Fahrettin Altun’a saldırarak konuyu geçiştiriyor. Asıl soru şudur: Biden Ocak’ta ‘Erdoğan’ı sizinle devireceğini’ söylediğinde siz 7 ay boyunca neden sustunuz?” dedi.

ALTUN’DAN BİDEN’IN SÖZLERİ İÇİN: ‘MUHALEFETTEN CEVAP YOK’

◊ İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Başkan adayı Joe Biden’ın tepki çeken sözleriyle ilgili mesajında, “Biden’ın ‘muhalefetle el ele Erdoğan’ı devireceğiz’ sözlerine, konunun muhatabı muhalefet hâlâ net bir cevap veremedi. Hep bir ağızdan ‘7 ay niye beklediniz’ diye soruyorlar. Sizi bekledik. O konuşmayı siz de biliyordunuz biz de. Biz konuştuk. Siz neden sustunuz” ifadesini kullandı. (◊ ANKARA)

ÇELİK’TEN MUHALEFETE: ‘SUÇLANAN SİZSİNİZ’

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada “Biden’ın sözleri tam anlamıyla darbecilik. Tuttular Cumhurbaşkanımızı, İletişim Başkanımızı hedef aldılar. Burada suçlanan sizsiniz niye cevap vermiyorsunuz? Röportajı yaptığında aday adayıydı. Bugün gündeme geldiğinde aday. Bunu bilmemek için ilkokul seviyesinde olmak yeterli. ‘Kendileri nasılsa cevap verecektir’ dedik. ‘Türk siyasetini tenzih ederiz’ dedik. Şimdi onlar çıkmışlar bizleri suçluyorlar” dedi.

İYİ PARTİLİ DERVİŞOĞLU: ‘O SÖZLERİN MUHATABI DEĞİLİZ’

◊ İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Joe Biden’ın sözlerine sessiz kalmakla itham edildiklerini belirterek, “İYİ Parti o sözlerin muhatabı değildir” dedi. Dervişoğlu, basın toplantısında “O hadsiz sözlerin muhatabı olan Partili Cumhurbaşkanı’ndan tek bir kelime duyan oldu mu? Bulunduğu makam, Türk Milleti’nin birliğini, bütünlüğünü ve şerefini temsil eder” diye konuştu. (◊ ANKARA)

CHP: BUNLARI SİNEYE ÇEKEMEYİZ

CHP Sözcüsü Faik Öztrak da dünkü basın toplantısında, ABD başkan adayı Joe Biden’ın Türkiye’ye yönelik sözlerini yorumlarken hükümeti “ABD’nin başkan adayı kalkmış ülkeyi aşağılarken, siz muhalefete tuzak kurmak için ülkeye edilen hakareti 8 ay boyunca sineye mi çektiniz? Adayın biri haddini aşıp ‘Ona karşı muhalefete destek olacağız’ deyip beyefendinin değirmenine su taşırken, diğer aday da ‘Kendisi bir tek beni dinler’ diye caka satıyor. Bunları hazmedemeyiz, sineye çekemeyiz” diye eleştirdi.