Biden yönetimiyle ilk temas
Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın dün, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü’nden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 1 saat süren görüşmede Kalın, göreve yeni başlayan Sullivan’a tebriklerini iletti. Görüşmede, Türkiye-ABD ilişkileri başta olmak üzere Suriye, Libya, Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Afganistan, Yukarı Karabağ, COVID-19 ve uluslararası iklim rejimi konuları ele alındı.
YENİ BİR PERSPEKTİF
Gelecek dönemde Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlendirilmesi, yakın temasta olunması ve diyalog kanallarının etkin kullanılmasının gereği görüşmede vurgulandı. Suriye ve Libya’da siyasi çözüm sürecinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kalınan görüşmede, her türlü terör gruplarına karşı etkin ve ortak mücadele yürütülmesi ihtiyacının öneminin vurgulandığı belirtildi. Görüşmenin sonunda S-400, F-35 ve PYD-YPG gibi iki ülke arasında anlaşmazlık alanı olan konuların yeni bir perspektifle çözüme kavuşturulması için ortak çaba sarf edilmesi gerektiği kaydedildi.
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