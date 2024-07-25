×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Biden ve Netanyahu Beyaz Saray’da bir araya geldi

Güncelleme Tarihi:

#Joe Biden#Kamala Harris#Binyamin Netanyahu
Biden ve Netanyahu Beyaz Saray’da bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2024 21:55

ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Beyaz Saray’da bir araya geldi. Netanyahu’nun Biden’ın ardından Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile görüşmesi bekleniyor.

Haberin Devamı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ziyareti kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile Beyaz Saray’da bir araya geldi. Görüşme öncesi liderler kameraların karşısına geçti. Biden yaptığı açıklamada, “Konuşacak çok şeyimiz var. Sanırım buna başlamalıyız. Söz sizde” dedi.
Netanyahu ise yaptığı açıklamada, Biden ile 40 yıldır birbirlerini tanıdıklarını belirterek, “Gururlu bir Yahudi siyonistten gururlu bir İrlandalı-ABD’li siyoniste 50 yıllık kamu hizmeti ve İsrail devletine 50 yıllık desteğiniz için size teşekkür etmek istiyorum. Bugün sizinle görüşmeyi ve önümüzde duran büyük meseleler üzerinde gelecek aylarda sizinle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum" dedi.

Liderler, daha sonra soru almadan basına kapalı şekilde görüşmeye geçti. Netanyahu’nun Biden’ın ardından Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile görüşmesi bekleniyor.

Haberin Devamı

Biden ve Netanyahu Beyaz Saray’da bir araya geldi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Joe Biden#Kamala Harris#Binyamin Netanyahu

BAKMADAN GEÇME!