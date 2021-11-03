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‘Biden görüşmesi değerli’

#Devlet Bahçeli#Joe Biden#MHP
‘Biden görüşmesi değerli’

MHP Lideri Devlet Bahçeli, “ABD Başkanı Biden ile görüşme, iki ülke ilişkilerini güçlendirmek için ortak mekanizma oluşturulması konusunda mutabık kalınması, NATO ve stratejik ortaklığa vurgu yapılması bize göre değerlidir” dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Irak ve Suriye’ye asker göndermeyi içeren tezkereye ‘hayır’ diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na “Tezkereye hayır demekle asıl vatana, millete ve Cumhuriyet’e katmerli ihanet eden sensin ve siyasi zihniyetindir” tepkisini gösterdi.

MHP Lideri, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada özetle şunları kaydetti:

CHP’NİN OY ALDIĞI BÖLGELERE GİDECEĞİZ

“Bir çalışmamız bugünden itibaren şudur: Tarihine sırt çevirmiş, kökünden uzaklaşmış CHP’nin gerçek yüzünü her zeminde, her yöremizde anlatacağız. Bilhassa 24 Haziran seçimlerinde CHP’nin en fazla oy aldığı 131 seçim bölgesinde; terörle mücadeleye karşı gelişini, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’le bağını koparışını tek tek CHP’ye oy veren milli insanlarımızla paylaşacağız. Arkadaşlarımızı Anadolu’ya gönderiyorum.

Sayın Cumhurbaşkanımız Roma’da muhatap devlet veya hükümet başkanlarıyla verimli, yararlı ve art niyetlileri sükutu hayale uğratacak temaslar kurmuştur. ABD Başkanı Biden ile 1 saat 10 dakikalık görüşmesi, bu görüşmede iki ülke ilişkilerini güçlendirmek ve geliştirmek için ortak mekanizma oluşturulması konusunda mutabık kalınması, NATO ve stratejik ortaklığa vurgu yapılması bize göre değerlidir. Türkiye ile ABD arasındaki köprülerin atılması iki ülkenin aleyhinedir.

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KENDİNİ YAKTIN, PARTİNİ ATEŞE ATTIN

Irak ve Suriye tezkeresi TBMM’de kabul edilmiştir. CHP, HDP ile ele ele tutuşarak, ihanetin tepelenmesine hayır demiştir. CHP, HDP’yle birlikte tezkereye hayır, PKK’ya evet demiştir. Ey Kılıçdaroğlu artık geri dönüş yolların tümden kapanmıştır, geçmiş olsun sana, kendini de yaktın, partini de ateşe attın. Tezkereye hayır demekle asıl vatana, millete ve Cumhuriyet’e katmerli ihanet eden sensin ve siyasi zihniyetindir.

KÜRDİSTAN ASLA OLMAYACAKTIR

Tezkereye evet demenin sancılarını yaşayan İP Başkanı, soluğu Siirt Kurtalan’da almıştır. Ve karşısına çıkan bölücü bir alçağın, ‘Burası Kürdistan’dır’ bühtanına tek kelime edememiştir. Yazıklar olsun, Türkiye Cumhuriyeti’nin sınırları dahilinde Kürdistan diye bir yer yoktur, asla da olmayacaktır.”

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#Devlet Bahçeli#Joe Biden#MHP

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