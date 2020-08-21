MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri‘Biden CHP’nin üst aklı’
GeriGündem ‘Biden CHP’nin üst aklı’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
ANKARA
Haber Giriş: 21.08.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

‘Biden CHP’nin üst aklı’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘Biden CHP’nin üst aklı’
Abone Olgoogle-news

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yazılı bir açıklamayla, ABD başkan adayı Joe Biden’ın Türkiye ile ilgili açıklamaları ve Yunanistan’la Doğu Akdeniz’de yaşanan gerginlikle ilgili düşüncelerini aktardı.

Bahçeli, açıklamasında özetle şunları kaydetti:

“Bir ülkenin seçimle göreve gelmiş Cumhurbaşkanı’nı devirme hedefi neresinden bakılırsa bakılsın hem demokrasi düşmanlığı hem de darbeciliktir. CHP Genel Başkanı’yla birlikte parti sözcülerinin Biden’in açıklamasının içeriğini değil de zamanlamasını, bununla kalmayıp hükümeti eleştirmeleri siyaset köhneliğinin vahim örneğidir. Joe Biden CHP’nin üst aklıdır.

Yunanistan’ın provokasyona yeltenmesi nafile bir gayrettir. Türkiye kara ve deniz sınırlarını yeri gelirse zor kullanarak savunacaktır.”

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle