‘Biden CHP’nin üst aklı’

Bahçeli, açıklamasında özetle şunları kaydetti:

“Bir ülkenin seçimle göreve gelmiş Cumhurbaşkanı’nı devirme hedefi neresinden bakılırsa bakılsın hem demokrasi düşmanlığı hem de darbeciliktir. CHP Genel Başkanı’yla birlikte parti sözcülerinin Biden’in açıklamasının içeriğini değil de zamanlamasını, bununla kalmayıp hükümeti eleştirmeleri siyaset köhneliğinin vahim örneğidir. Joe Biden CHP’nin üst aklıdır.

Yunanistan’ın provokasyona yeltenmesi nafile bir gayrettir. Türkiye kara ve deniz sınırlarını yeri gelirse zor kullanarak savunacaktır.”