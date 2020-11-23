‘Biden beklentisi’ ortalığı karıştırdı

CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, cuma günü Amerikan Alman Marshall Fonu adlı düşünce kuruluşunun “Türkiye’nin 2021’de Dış Politika Öncelikleri: Ana Muhalefet Partisinden Bir Bakış” başlıklı online panelinde konuştu. Panel yöneticisinin, “Biden’ın Türk-Amerikan ilişkilerini onarmak için Türkiye’ye Trump’ın önermediği neleri önerebileceği” sorusuna karşılık Çeviköz, “Biden yönetiminden ilk beklentimizin şu olacağını düşünüyorum: Hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, yargı sisteminin siyasetten arındırılmasına, güçler ayrılığına, demokratik reformlara, medya, ifade, toplanma özgürlüğü gibi tüm temel hak ve özgürlüklere çok güçlü bir vurgu yapması” dedi. CHP milletvekili ayrıca, S-400’lerin aktif hale getirilmemesi seçeneğinin muhtemelen hükümetin gündemine geleceğini, bu olmazsa “CHP’nin liderlik edeceği bir sonraki hükümetin gündemine kesinlikle geleceğini” söyledi. Bu sözler siyasette ‘mandacılığı savunma’ şeklinde eleştirilere yol açtı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: UTANÇ VERİCİ SAVRULMA

“CHP´li Ünal Çeviköz´ün yabancı otoritelerden demokrasi talebinde bulunması vahim bir yaklaşımdır. Türkiye’nin Libya’da ambargoyu ihlal ettiğine dair şikâyetini Amerikalılara iletiyor, Biden’dan Türkiye’de demokrasi talep ediyor. Demokrasi anlayışı ithalat demokrasisi olan bu anlayış, yabancı otoritelerden meşruiyet tedarik etmeye çalışıyor. Demokrasimiz, bedeli ödenmiş ve hak edilmiş bir demokrasidir. Başkalarından demokrasi talep etmek için yabancı otoritelere siyasi arzuhal yazmak utanç verici bir siyasi savrulmalıdır.

Demokrasinin dünyaya açık olması başka şeydir, demokrasi için dış payanda ve ithal irade aramak başka şey. Bu zihniyet Lib-ya konusunda ambargoyu deldiğimizi savunarak Fransa’nın tezlerini, KKTC’de kapalı Maraş’ın açılmasını eleştirerek Yunanistan’ın tezlerini, Suriye’den çekilmemizi isteyerek PYD ve Esed rejiminin tezlerini destekliyor ve uluslararası arenada Türkiye’yi şikâyet ediyor. Demokrasimizin, güvenliğimizin ve milli menfaatlerimizin pazarlık konusu yapılamayacağını bir türlü anlamıyorlar.

Bu zihniyet başkalarından medet ummak ve kendi ülkesini şikâyet etmek gibi gayrı meşru bir yoldadır. CHP yöneticileri vesayet zihniyeti ile yıllarca yurt içinde yaptıklarını şimdi siyasi ithalat yoluyla elde etmeye çalışıyorlar. Bizden alacakları cevap Atatürk’ün veciz ifadesidir: ‘Manda ve himaye kabul edilemez.’”

MANDACILARA DERS VEREN PARTİYİZ

ÜNAL Çeviköz eleştirileri Hürriyet’e şöyle değerlendirdi: “Mandacılık ve himayecilik hikâyesi olanların önündeki bütün ufuk, Atatürk tarafından kapatılmıştır. Türkiye’de de mandacılık ve himayeciliği savunmak söz konusu değildir. CHP, Cumhuriyet’in kurucu partisidir. Bununla da mandacı ve himayecilere en iyi dersi veren partidir. Bugünün koşullarında mandacılık ve himayecilik ile suçlayanlar, demokrasiden ve hukuk devletinden korkan, gerçek mandacılık özlemini gizleyenlerdir.

Biz mandacılığa Sivas Kongresi’nde, ardından da Cumhuriyet’i kurarak en iyi yanıtı verdik. Bugün CHP’ye böyle bir zihniyeti yakıştırmaya çalışanlar, kendi mandacılık zihniyetlerini gizlemek için gündemi saptırmaktadırlar. Bizim ABD’den yardım istememiz söz konusu değildir. Türkiye’nin demokrasi için dış güçlere ihtiyacı yoktur. Biz Türkiye’de demokrasi ve hukuk devletini, yeniden kendimiz demokratik yollardan kuracağız. Benim söylediğim; hukuk devleti, demokrasi, insan hakları, basın özgürlüğü ve temel hak ve özgürlüklerin yeniden inşa edilmesinin ihtiyaç olduğunun, tüm dünyadaki demokratik güçlerin Türkiye’ye hatırlatmasıdır. Bunu dünyada nerede demokrasi açığı görülse, bütün demokratik güçler yapmalıdır.”

‘KİFAYETSİZ İNGİLİZCE...’

ÜNAL Çeviköz, İngilizce yapılan panelin çevrisi üzerine sosyal medyada yükselen tepkilere karşılık programın kayıt linkini yayınladı. Çeviköz, Twitter mesajında “Kifayetsiz yabancı dil bilgisiyle ahkam kesip yorum yapmak mı, yoksa bilgi sahibi olmadan fikir beyan etmek mi daha kötü, bilemedim. İkisinin de mebzul miktarda mevcut olması işleri daha da karmaşıklaştırıyor” mesajını paylaştı.